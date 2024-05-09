Путин боится воздушной части парада, – политтехнолог разобрал события в России 9 мая
Владимир Путин побывал на параде в честь Дня победы и озвучил ряд абсурдных заявлений. В частности он сказал, что "враждебный Запад" хочет присвоить себе все заслуги во Второй мировой войне и забыть ее уроки, а якобы только Россия их помнит.
Во время парада глава Кремля, как на удивление, был близко к людям, подходил к военным и с ними говорил. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что вряд ли на Красной площади мы видели настоящего Путина.
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Печальный парад Путина
Стоит заметить, что это был первый парад 9 мая, когда в России начал падать снег. Такого в истории еще не было. Как и ожидалось, прибыли президенты лишь нескольких стран СНГ, которые дружат с Путиным.
Также было довольно много представителей из Африки, из тех государств, где правят диктаторы и с которыми глава Кремля успел наладить отношения.
Я наткнулся на фотографии, где эти африканцы видят снег, холод. Они закутаны в шарфы, надели шапки и даже очки и не понимают, что вообще происходит, почему их сюда пригласили,
– отметил политтехнолог.
В целом парад был довольно печальным, гостей мало, а погода не радовала. Непонятно и то, почему пропагандистские каналы показывали меню для встречи Путина с лидерами государств. Кстати, там даже был украинский борщ. При этом большинство населения России не может позволить себе даже половины из тех блюд, которыми угощали гостей.
Стоит вспомнить и о том, что с начала полномасштабного вторжения в России не проводят настоящих воздушных парадов. Причина – страх российского диктатора.
"Ну пролетели там какие-то истребители, дым разнесли и на этом все. Путин вообще боится воздушной части парада. Такая "большая" Россия боится поднять свои самолеты в воздух, потому что их могут поразить маленькие украинские дроны", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.
В России отметили 9 мая
- На так называемый "парад победы" прибыли лишь несколько президентов соседних стран. Кроме "друзей Путина", в Москву пригласили и лидеров Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Почетное место на трибуне заняла собака Александра Лукашенко. Белорусская делегация сообщила, что шпица Умку даже не держали на поводке, потому что это уже не первое его участие в параде.
- Во время речи Путин говорил о якобы агрессивном Западе, восхвалял участников так называемой "сво" и традиционно угрожал ядерным оружием. По словам диктатора, ядерное оружие может "стать ответом на риски, созданные Западом". Одним из таких рисков он назвал поддержку Украины.
- Хотя глава Кремля и пытался продемонстрировать "военную мощь" России, но это ему вообще не удалось. "Величие" страны-агрессора доверили показать одному старенькому танку Т-34. Западные аналитики обратили внимание и на то, что на параде не было расхваленного и якобы самого мощного танка "Армата". Его не используют на поле боя, потому что он слишком дорогой, но очевидно и на парадах для него не нашлось места.