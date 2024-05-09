Парад одного танка, – Жданов высмеял "победобесие" в Москве
В Москве состоялся парад ко Дню победы. Владимир Путин сидел рядом с ветеранами и смотрел на прохождение военных. Интересно, что их количество сократилось по сравнению с прошлым годом.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, заметив, что тенденция к снижению заметна во всем. Говорится не только о военных, но и о технике, оружие, гостей.
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Парад одного танка
В СМИ и соцсетях активно обсуждали присутствие на параде только одного старого танка Т-34. Вероятно, все остальные средства вовлечены в боевые действия, или давным-давно уничтожены.
Я бы так и назвал этот парад – парадом одного танка. Ведь Т-34 – единственный, который еще на ходу. Сегодня он символизирует все сухопутные войска России,
– отметил Олег Жданов.
Нельзя не заметить и общую тенденцию к сворачиванию парада. Если в 2023 году было 10 тысяч личного состава, то в этом году только 9 тысяч. В прошлом – 125 единиц техники, а в 2024 – 70.
Такими темпами через 2 – 3 года останется разве один танк Т-34 и то его будут толкать по Красной площади, потому что все нефтеперерабатывающие заводы могут остановиться,
– добавил военный эксперт.
Поэтому парад сложно назвать другими словами, чем деградация и стагнация. Более того, армия – это всегда зеркало государства, учитывая это становится четко понятно, что происходит в самой России.
Парад в Москве 9 мая: главное
- В Россию прибыли лидеры лишь нескольких стран. Среди них приближенные "друзья Путина", а также президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. С интересным "гостем" приехал белорусский диктатор Александр Лукашенко. Он сидел со шпицем Умкой. Собака уже не впервые бывает на парадах.
- В своей речи Путин говорил о якобы агрессивном Западе, оправдывал преступления оккупантов и шантажировал ядерным ударом. Его якобы может нанести Россия, если почувствует риски. Диктатор цинично сказал, что будет делать все, чтобы "не допустить глобального конфликта".
- В соцсетях высмеяли "мощную" технику, которую Россия представила на параде. Оккупанты показали только один старый танк Т-34. Расхваленного танка "Армата" также не было. Ранее его признали непригодным для войны, ведь он очень дорогой в эксплуатации.