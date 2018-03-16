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Паралимипада-2018: все медали Украины

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Паралимипада-2018: результаты Украины – все медали
Паралимипада-2018: результаты Украины – все медали / 24 Канал

Украинцы на Паралимпиаде-2018 в Пхёнчхане, как и всегда, показывают хорошие результаты. После седьмого дня соревнований наша сборная разместилась на четвертом месте в медальном зачете. О всех медалях Украины на Паралимпиаде-2018 – читайте дальше.

Это шестые Зимние Паралимпийские игры, в которых принимает участие Украина. Со времен нашей первой Зимней Паралимпиады в Нагано в 1998 году, украинская сборная завоевала 90 медалей, 20 из которых – золотые. Наиболее успешной для наших спортсменов стала Зимняя Паралимпиада-2006 в Турине – тогда Украина заняла третье место в общем медальном зачете, получив 7 золотых медалей, 7 серебряных и 9 бронзовых.

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В этом году украинскую сборную в Пхёнчхане представляют 30 спортсменов: 23 из них участвуют в соревнованиях, еще 10 – их гайды, люди, которые будут помогать спортсменам стартовать и передвигаться по трассе. Обо всех успехах нашей команды читайте дальше.

Первый день соревнований: сразу 5 медалей!

Украинская сборная стартовала с успехов. Уже в первый день соревнований наши спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовых медали.

Первое "золото" для Украины получил Виталий Лукьяненко. Ему не было равных в спринте на 7,5 километра (с недостатками зрения) – Виталий не допустил ни одного промаха и в итоге показал время в 19 минут и 51 секунду. Кстати, в этой гонке украинцы разместились также с третьего по шестое места. Отметим, Виталий Лукьяненко – рекордсмен по участию в Зимних Паралимпийских играх, он участвовал во всех соревнованиях, начиная с 1998 года в Нагано.

Паралімпіада-2018Виталий Лукьяненко получил первое "золото" для Украины на Паралимпиаде-2018

"Серебро" 10 марта завоевала Оксана Шишкова в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок с нарушениями зрения.

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"Бронзу" получили Людмила Ляшенко в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок стоя, Игорь Рептюх в биатлонной гонке на 7,5 километра среди спортсменов стоя и Анатолий Ковалевский в уже упомянутом биатлонном спринте на 7,5 километра среди мужчин с проблемами зрения.

Паралимпиада-2018: второй день соревнований и второе "золото"

11 марта Максим Яровой принес Украине вторую золотую медаль, победив в лыжных гонках на 15 километров среди мужчин. Это первое паралимпийское золото в его спортивной карьере.

Паралімпіада 2018
Максим Яровой получил первое в своей карьере паралимпийское "золото"

Третий день Паралимпиады: еще три награды

На третий день соревнований украинские спортсмены завоевали еще три награды – золотую, серебряную и бронзовую.

"Золото" получил Игорь Рептюх в лыжной гонке свободным стилем на 20 километров (стоя). В Национаьному комитете спорта инвалидов Украины отметили, что в этот день были "такая супертяжелая (и не совсем качественно подготовленная) трасса, непонятная снежная "каша" под лыжами, погода, которая стремительно меняется и довольно сильные соперники", но это не помешало нашему спортсмену быть лучшим.

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Паралімпіада 2018
Игорь Рептюх празднует триумф на Паралимпиаде-2018

Оксана Шишкова завоевала "серебро" в лыжных гонках на расстояние 15 километров (с недостатками зрения). Людмила Ляшенко стала бронзовым призером на дистанции 15 километров (стоя).

Паралімпіада 2018
Людмила Ляшенко завоевала для Украины "бронзу"

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Четвертый день Паралимпиады – самый богатый на медали

На четвертый день соревнований украинцы завоевали сразу 6 медалей: 2 золотые, 2 серебряные и две бронзовые!

Тарас Радь принес в украинскую копилку очередное "золото". Он стал чемпионом в биатлонной гонке на 12,5 км (сидя), оторвавшись от ближайшего преследователя более чем на одну минуту. На трассе ему не было равных, а также он не допускал промахов при стрельбе, чем отличились его соперники. Тарас Радь является самым молодым спортсменом украинскои сборной на Паралимпиаде-2018 – ему 18 лет.

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Паралімпіада 2018
Тарас Радь был несравненным на четвертый день Паралимпиады

Оксана Шишкова получила "золото" в гонке на 10 километров (с нарушением зрения). В биатлонной гонке на 12,5 км (с нарушением зрения) серебряную медаль получил Александр Казик, а третьим стал также украинец Юрий Уткин. Игорь Рептюх добавил к своим золотой и бронзовой медалей еще и серебряную, заняв второе место в индивидуальной гонке на 12,5 км стоя. А Людмила Ляшенко пополнила копилку сборной Украины "бронзой" в гонке на 10 км.

Паралімпіада 2018Паралимпиада-2018: украинская сборная после плодотворного четвертого дня соревнований

Пятый день соревнований и еще одна "бронза"

На пятый день соревнований Украина получила одну бронзовую медаль. Оксана Шишкова финишировала третьей в лыжном спринте на 1,5 километра (с нарушением зрения).

Паралімпіада 2018
Оксана Шишкова к своим золотой и двум серебрянным медалям добавила еще и "бронзу"!

День шестой – без украинцев

На шестой день Паралимпиады не было соревнований с участием Украины, поэтому в нашей копилке, как и накануне, осталось 16 медалей. В этот день наша сборная опустилась в медальном зачете на пятое место, но уже на следующий мы снова поднялись.

Седьмой день Паралимпиады: "золото" и два "серебра"

На седьмой день соревнований украинская команда завоевала еще три медали: одну золотую и две серебряные.

Золотую медаль 16 марта получил Виталий Лукьяненко в мужской гонке на 15 км (с нарушением зрения). В этом спринте почти сложилась уникальная ситуация, когда украинцы бы выиграли все три медали. Ведь "серебро" завоевал тоже украинец Александр Казик. Третье место между собой делили с одинаковым временем Анатолий Ковалевский и Юрий Уткин, но в последний момент француз Чалесон все же финишировал третьим.

Паралімпіада 2018

Еще одно "серебро" получила биатлонистка Оксана Шишкова, которая финишировала второй в гонке на 12,5 км (с нарушением зрения). Таким образом в Пхёнчхане Шишкова в целом получила 5 медалей – 1 золотую, 3 серебряных и 1 бронзовую.

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Все фото: National Sports Committee Of The Disabled Of Ukraine

Теги: Новости биатлона Новости спорта Новости Украины Публикации Статьи Лыжный спорт Южная Корея Паралимпиада-2018
Источник: 24 Канал
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