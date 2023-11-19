Улыбнитесь, вас снимают партизаны: "Атеш" проехались в транспорте вместе с оккупантами

К сожалению, еще не все россияне боятся находиться в Крыму. Но украинские партизаны работают над тем, чтобы оккупантам было не до шуток на полуострове.

Движение "Атеш" выложило видео, как оккупанты свободно ездят в общественном транспорте в Крыму. Именно в Севастополе ежедневно фиксируют взрывы, последние были 17 ноября.

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Партизаны обнародовали кадры с оккупантами в Севастополе

Наши активисты решили проследить за группой оккупантов в Севастополе,

– написали в "Атеш".

Там отметили, что систематически собирают данные о размещении военных объектов в Крыму, поэтому враг не скроется от их пристального глаза.

Интересно, что российские военные не заметили "скрытую камеру". Они смотрели, работает ли кондиционер и просили открыть окно.

Партизаны "Атеш" сняли поездку оккупантов в Севастополе: смотрите видео

Новости Крыма

Члены "Атеш" побывали в части Росгвардии в Евпатории. Они убеждают, что результаты не заставят себя ждать, ведь узнали о месте и времени совещания командования части.

После атаки на "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" в ночь на 13 сентября погибло не менее четырех оккупантов. Это два моряка с субмарины "Ростов-на-Дону" и моряки с корабля "Минск". Российские СМИ установили их фамилии, подробнее читайте по ссылке.

Боец "Артана" на псевдо "Февраль" рассказал детали рейдов в оккупированный Крым. Разведчик объяснил: такие операции нужны, ведь держат врага в страхе и давят на оккупантов психологически.

Если вы готовы поучаствовать в освобождении Крыма – напишите координатору "Атеш" в телеграме @Crimean_coordinator.