Есть две грани, – политолог сказал, какие последствия для России будет иметь новое решение ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Владимира Путина диктатором, а российский режим – диктатурой. А также призвала признать его президентство нелегитимным по истечении текущего срока.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что это решение ПАСЕ появилось очень вовремя, учитывая "сезон" выборов, который начнется в следующем году.

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Создает основу для политических решений

Признание ПАСЕ Путина диктатором имеет две грани – юридическую и политическую.

Юридическая грань не вызывает оптимизма, ведь ПАСЕ является совещательным органом и его решения не обязательны для исполнения,

– отметил Буряченко.

Однако ПАСЕ может создавать определенную основу для других политических решений – на уровне парламентов государств и на уровне политического противостояния.

Сейчас это решение актуально, поскольку начинается сезон предвыборных гонок в странах Европейского Союза. Как известно, в ЕС есть политики, которые придерживаются пророссийских взглядов или имеют определенное отношение к Украине.

Политолог объяснил последствия решения ПАСЕ о признании Путина диктатором: смотрите видео

Например, позиция Венгрии часто бывает близка к российской. Или в Польше некоторые политические партии пытаются найти свой электорат, намеренно обостряя отношения с Украиной. В США Дональд Трамп, являющийся наиболее вероятным кандидатом на президентских выборах от республиканцев, призывает "отдать" России украинские территории, которые она захватила.

Вся эта риторика находится в мировом политическом контексте. Поэтому это решение ПАСЕ важно с точки зрения репутации. Поскольку если тот или иной политик в мире начнет провозглашать нарративы, которые будут синхронизированы с кремлевскими, это означает, что они подыгрывают диктатору Путину и его тоталитарному режиму,

– подчеркнул политолог.

Кроме того, это значительно усложнит деятельность лоббистских инструментов России по всему миру. Ведь немногие политики в мире захотят иметь политический шлейф помощи диктатору.

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