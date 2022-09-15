Главарь псевдореспублики признал, что ВСУ возле границ Луганщины, но придумывает о "без паники"

Ставленники кремля в оккупированной Луганской области признают успехи Вооруженных Сил Украины. На фоне контрнаступления украинских военных захватчики заявляют, что будто нет причин для паники.

Соответствующим заявлением отметился так называемый "глава" квазиреспублики в Луганской области леонид пасечник, пишет 24 канал. Он заявил, что ВСУ добились некоторых успехов.

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Ставленник кремля в Луганской области заявил об успехах ВСУ

Также прихвостень путина сказал, что украинские военные на сегодняшний день "практически возле границ" Луганской области.

На фоне успехов ВСУ лидер боевиков в Луганской области заявил, что якобы нет никаких причин для паники.

Украинские войска добились определенных успехов и фактически дошли до границ Луганской области. Но оснований для паники нет,

– сказал пасечник.

Какая ситуация в Луганской области

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