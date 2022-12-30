Испортил историческую памятку: Паша "Мерседес" увековечил самого себя на стенах Лавры

Наместник Павел Лебедь нарисовал икону с изображением на верхних хорах Успенского Собора Киево-Печерской Лавры. В "сонм святых" попали глава УПЦ митрополит Онуфрий и митрополит Владимир Сабодан.

В сообщении говорится, что на панагиях на митрах двух митрополитов присутствует изображение лика Христа. Поэтому изображение нельзя считать светской картиной с портретами еще живых и не канонизированных церковью служителей, которая нарисована в помещении храма.

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Лебедь, вероятно, не просил разрешения, чтобы сделать рисунок

Сообщается, что курс, скорее всего, принимался на создание иконы трех святых. Вероятно, Павел Лебедь, против которого СНБО ввел санкции, не просил разрешения у общества города и украинского народа на собственные правки в декорировании.



Паша "Мерседес" нарисовал себя на стенах собора / Фото Big Kiev

Бывший архидиакон Киево-Печерской лавры Саша Бакай рассказал, что это не единственная "икона" с изображением Павла Лебедя на церковной территории.

В Успенском соборе наместник нарисован в чине игуменов/наместников. Есть еще одна роспись с Павлом в Академическом храме Рождества П.Б. Но он там не похож на себя,

– отметил Бакай.

УПЦ МП выставили из Киево-Печерской лавры

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, более известный как Паша "Мерседес", заявил, что с 1 января священнослужителей УПЦ МП могут лишить доступа в главные храмы лавры.

Он на русском сообщил, что русских попов могут лишить доступа к лаврскому Успенскому собору и Трапезной церкви.

Министр культуры Александр Ткаченко подтвердил, что аренду помещений Киево-Печерской лавры для УПЦ МП не продлят. Поэтому они не смогут проводить там богослужение.

Паша "Мерседес" записал к президенту 15-минутное видео, в котором жаловался на жизнь, жаловался, что УПЦ МП не получила письменного уведомления о прекращении аренды с 1 января и просил Владимира Зеленского "защитить" УПЦ МП.

1 декабря Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.

В то же время Лавра не переходила к ПЦУ. Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний уточнил, что переход Лавры в ПЦУ не может быть мгновенным.

. Академический храм, официально являющийся храмом Киевской духовной академии и семинарии, расположен на Дальних пещерах. Он был построен в 1696 году на средства родственника гетмана Ивана Мазепы полковника Константина Мокиевского, является памятником архитектуры и образцом украинского барокко. В 1817 году храм был расписан в академическом стиле Иваном Квятковским.