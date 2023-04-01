Митрополиту Павлу объявили о подозрении: все, что известно о деле против Паши "Мерседеса"

Бывшему наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу 1 апреля объявили о подозрении. После допроса "Паше Мерседесу" будут выбирать меру пресечения.

СБУ подозревает "Пашу Мерседеса" в нарушении равноправия граждан, а также оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины. Далее 24 Канал собрал информацию о деле.

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Перехваченные разговоры

В СБУ заверили, что у них есть обоснованные доказательства против Павла. Обнародовали его перехваченные разговоры, где Павел Лебедь радовался тому, что в Херсоне "русские флаги". Он говорит, что якобы люди из-за этого "довольны".

"Паша Мерседес" передавал нарративы российской пропаганды. Он ляпнул, "когда-то говорили, что будет война США и России до последнего украинца. Еще немного осталось",

Также митрополит говорил, что на Западной Украине уже "нет украинцев", а "все Польша, Венгрия".

Кроме того, призвал молиться за настоятеля РПЦ Кирилла.

Что говорил митрополит Павел: видео

Подозрения для митрополита УПЦ МП:

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений;

оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Обыски у Паши Мерседеса

Правоохранители пришли в резиденцию митрополита с обысками. В имении заметили немало драгоценных вещей. В частности, портреты из янтаря, драгоценности и золото.

Более того, в имении был русский герб.

Обыски в имении митрополита / Фото СБУ:

Как митрополит покидал Лавру

Митрополит Павел покинул территорию Киево-Печерской лавры, когда шел на допрос. Его провожали под крики "Ганьба" и "Слава Украине".

На вопросы журналистов, куда именно едет, не ответил. Только уклонился и сказал, мол, "к вам домой на чай, не хотите". Кстати, по дороге священник даже разбил банку варенья.

Как "Паша Мерседес" шел на допрос: видео

Что происходило в зале суда

Митрополит в зале суда заявил, что якобы "ничего не сделал для того, чтобы его в чем-то обвинять". Паша "Мерседес" продолжал рассказывать, мол, подозрение – это чисто политическое дело.

Я никогда не был на стороне злости. Я против агрессии. И сейчас я нахожусь в Украине. Это моя земля,

– сказал священник.

Оправдываясь, Лебедь ни разу не упомянул о России, ведь именно она и стала причиной агрессии, о которой он упоминал. В конце концов судьи объявили отвод.

Кстати, перед этим митрополит заявлял, что "совсем не боится". Говорил, что "хочет пострадать за Христа".

Что этому предшествовало