Может поступить через несколько дней: США предоставят Украине еще один комплекс Patriot, - NYT

Президент США Джо Байден одобрил размещение еще одной зенитной ракетной системы Patriot в Украине. Ее переместят с одной из военных баз США в Европе.

Сейчас Patriot – это один из лучших комплексов, которые есть на вооружении противовоздушных сил США. В то же время, их количество сильно ограничено.

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Комплекс приедет из Польши

Высокопоставленные чиновники администрации и военные говорят, что свое решение президент США принял учитывая то, что страна пытается отражать российские атаки на свои города, инфраструктуру и энергосистему.

Решение господина Байдена было принято на прошлой неделе, по словам официальных лиц, после серии встреч на высоком уровне и внутренних дебатов о том, как удовлетворить насущные потребности Украины в усиленной противовоздушной обороне, не ставя под угрозу боеготовность США,

– сообщает западное издание.

Второй комплекс, присланный США в Украину, поступит из Польши. Там он охранял ротационные силы войск США, которые возвращались в Соединенные Штаты.

Официальные лица США говорят, что система может быть развернута на передовой в Украине в ближайшие несколько дней, в зависимости от обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.

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