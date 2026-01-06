Журналист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин рассказал 24 Каналу, сколько еще времени может длиться война. Он объяснил, действительно ли Россия имеет значительные территориальные "достижения" за 2025 год.

Планирует ли Путин ставить войну на паузу?

Казарин уверен, что война закончится только в тот момент, когда Владимир Путин решит, что он не может дальше ее вести, ведь она разрушает всю архитектуру власти в России.

Однако сейчас такого не происходит. Более того, Путин не планирует ставить войну на паузу. Скорее всего, новый год будет годом войны, как и 2025-й,

– предположил журналист.

Если Украина, по его мнению, ведет войну надеясь на то, что у России закончатся деньги на войну, то Кремль – на то, что у украинских Сил обороны закончатся солдаты. И если не обращать внимания на тему мобилизации, то прогноз нашего врага может сбыться.

Сколько Россия оккупировала украинской территории в 2025 году?

Также по данным аналитического проекта Deep State, Россия в течение 2025 года оккупировала 4336 квадратных километров. Это примерно площадь пяти городов, таких как Киев.

Однако Казарин уверен, что со стороны украинцев было бы максимально безответственно измерять потерянные территории Киевами.

"Если посмотрите на карту Украины, то вы поймете, что у нас страна не состоит только из столиц. В сутки мы теряем около 10 квадратных километров, но у людей достаточно ложное представление о масштабах того, что сегодня происходит на фронте", – подчеркнул военнослужащий.

Гораздо важнее, по его мнению, что за последний год Украина потеряла примерно 1% своей территории. Это важно осознавать, чтобы люди не впадали в панику и не формировалось ложное ощущение неотвратимой катастрофы от хода событий в течение 2025 года.

Несмотря на все заявления и усилия России, которые она бросает на захват украинских земель, все, чего она смогла достичь, это оккупация 1% украинской территории в течение прошлого года. Более того, в 2025-м мы потеряли 10% территории Донецкой области. Ощутимо, но под украинским контролем до сих пор остается 20% Донетчины,

– отметил он.

Даже если темпы продвижения россиян будут такие же, как в 2025 году, на захват остатков Донецкой области у России, по его словам, уйдет два года. Поэтому эти темпы являются минимальными, по сравнению с теми усилиями, которые Кремль бросает на захват территории нашей страны.

Остановят ли экономические проблемы Россию в войне против Украины?

Кроме того, остается возможность дожать Россию экономически, чтобы заставить Путина отказаться от своей дальнейшей агрессивной войны.

Журналист считает, что теоретически можно представить ситуацию, когда продолжение боевых действий для российского руководства будет означать риски такого масштаба, что не факт, что оно решит и дальше вести ту фазу активных действий, которая продолжается сейчас.

Но я не знаю, можем ли мы достичь этого сценария именно в 2026 году. Возможно, для этого нужно больше времени. Избавляйтесь от иллюзии, что эта война закончится за месяц, два или полгода. Мы бежим марафон, и чем раньше мы это поймем, тем лучше,

– уверен Павел Казарин

Поэтому, по его мнению, быстрого мира не будет.

Что известно о возможном окончании войны в Украине?