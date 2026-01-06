Журналіст, військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін розповів 24 Каналу, скільки ще часу може тривати війна. Він пояснив, чи дійсно Росія має значні територіальні "досягнення" за 2025 рік.

Чи планує Путін ставити війну на паузу?

Казарін впевнений, що війна закінчиться лише в той момент, коли Володимир Путін вирішить, що він не може далі її вести, адже вона руйнує всю архітектуру влади в Росії.

Однак зараз такого не відбувається. Ба більше, Путін не планує ставити війну на паузу. Найімовірніше, новий рік буде роком війни, як і 2025-й,

– припустив журналіст.

Якщо Україна, на його думку, веде війну сподіваючись на те, що у Росії закінчаться гроші на війну, то Кремль – на те, що в українських Сил оборони закінчаться солдати. І якщо не звертати уваги на тему мобілізації, то прогноз нашого ворога може збутися.

Скільки Росія окупувала української території у 2025 році?

Також за даними аналітичного проєкту Deep State, Росія протягом 2025 року окупувала 4336 квадратних кілометрів. Це приблизно площа п'яти міст, таких як Київ.

Проте Казарін впевнений, що з боку українців було б максимально безвідповідально вимірювати втрачені території Києвами.

Зверніть увагу! Аналітики Deep State підрахували, що Росія у 2025 році захопила 4336 квадратних кілометрів української території. Це приблизно 0,72% від усієї території нашої країни. Всього ж з 1 січня 2023 по 1 січня 2026 року приріст захопленої території склав 7463 квадратних кілометри або ж 1,23% від усієї території.

"Якщо подивитесь на карту України, то ви зрозумієте, що у нас країна не складається лише зі столиць. На добу ми втрачаємо близько до 10 квадратних кілометрів, але у людей досить хибне уявлення про масштаби того, що сьогодні відбувається на фронті", – наголосив військовослужбовець.

Набагато важливіше, на його думку, що за останній рік Україна втратила приблизно 1% своєї території. Це важливо усвідомлювати, щоб люди не впадали в паніку й не формувалося хибне відчуття невідворотної катастрофи від перебігу подій впродовж 2025 року.

Попри усі заяви та зусилля Росії, які вона кидає на захоплення українських земель, все, чого вона спромоглася досягти, це окупація 1% української території протягом минулого року. Ба більше, у 2025-му ми втратили 10% території Донецької області. Відчутно, але під українським контролем досі залишається 20% Донеччини,

– зазначив він.

Навіть якщо темпи просування росіян будуть такі самі, як у 2025 році, на захоплення залишків Донецької області у Росії, за його словами, піде два роки. Тому ці темпи є мінімальними, порівнюючи з тими зусиллями, які Кремль кидає на захоплення території нашої країни.

Чи економічні проблеми зупинять Росію у війні проти України?

Крім того, залишається можливість дотиснути Росію економічно, щоб змусити Путіна відмовитися від своєї подальшої агресивної війни.

Журналіст вважає, що теоретично можна уявити ситуацію, коли продовження бойових дій для російського керівництва буде означати ризики такого масштабу, що не факт, що воно вирішить і далі вести ту фазу активних дій, яка триває зараз.

Але я не знаю, чи можемо ми досягнути цього сценарію саме у 2026 році. Можливо, для цього потрібно більше часу. Позбувайтесь ілюзії, що ця війна закінчиться за місяць, два чи пів року. Ми біжимо марафон, і чим раніше ми це зрозуміємо, тим краще,

– впевнений Павло Казарін

Тому, на його думку, швидкого миру не буде.

