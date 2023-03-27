Неужели тоже убегает: СМИ заметили наместника Лавры "Пашу Мерседеса" в паспортном столе

Митрополит Павел Лебедь был замечен в сервисном центре в Киеве. Он там оформлял загранпаспорт.

Видеоподтверждение снял на телефон один из читателей издания. На кадрах хорошо слышно, как сотрудница центра называет цель визита Павла Лебедя в сервис.

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Митрополит Павел оформлял загранпаспорт

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Павел пришел в сервисный центр на станции метро Харьковская в Киеве.

Загранпаспорт,

– сказала сотрудница сервисного центра, которая проводила Павла к своей коллеге.

Павел оформлял загранпаспорт в Киеве: смотрите видео

Павел, более известный как "Паша Мерседес", не комментировал свой визит в сервисный центр. Однако свидетели отметили, что он, заметив, что его снимают на видео, пытался поскорее закончить оформление документов и выйти из помещения сервисного центра.

Согласно открытым данным, Павел Лебедь 1961 года рождения. То есть, в апреле ему исполнится 62 года. Стоит добавить, что в Украине "Паша Мерседес" в декабре 2022 года попал под санкции

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