Павел Петриченко погиб в бою: когда состоится церемония прощания с защитником

Вечером 15 апреля стало известно о гибели украинского защитника Павла Петриченко. Он отдал свою жизнь, выполняя боевое задание.

О смерти Героя сообщила его сестра. Известно, что Павел Петриченко погиб в Донецкой области.

Важно Общественный активист и автор петиции о казино: что известно о погибшем Павле Петриченко

Когда состоится церемония прощания

Марина Петриченко, сестра погибшего защитника, сообщила, что чин похорон состоится 19 апреля. Церемония прощания с Павлом Петриченко будет проходить в Михайловском соборе.

Чин похорон младшего сержанта Павла Петриченко состоится 19 апреля в 12:00 в Михайловском соборе,

– говорится в сообщении Марины Петриченко.

Что известно о Павле Петриченко

Павел Петриченко был младшим сержантом 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Он был аэроразведчиком, участвовал в боях при освобождении Херсонщины, а также давал отпор врагу в Донецкой области. До начала полномасштабного вторжения Павел был проектным менеджером и участником общественных инициатив. В ряды ВСУ Павел Петриченко вступил в апреле 2022 года.

Так, Павел был участником Евромайдана, основателем инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", организатор акций в поддержку Сергея Стерненко. Также Павел работал в фонде Сергея Притулы

Трагическое известие о смерти Героя 15 апреля всколыхнуло сеть. Волонтеры Сергей Притула, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков и многие другие активисты и журналисты опубликовали в сети щемящие сообщения, почтив память о защитнике.

Гибель Павла Петриченко прокомментировал и глава государства Владимир Зеленский. В традиционном обращении к украинцам 16 апреля президент выразил соболезнования родным Героя, а также отметил, что Украина будет помнить каждого защитника и защитницу.

Павел Петриченко был достаточно медийным. Он часто давал интервью, а также активно вел соцсети. Павел также является автором петиции об ограничениях на работу онлайн-казино, которая была опубликована 29 марта 2024 года. За сутки петиция собрала необходимое количество голосов. Владимир Зеленский в обращении от 16 апреля сообщил, что это вопрос вынесут на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная и светлая память!