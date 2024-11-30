От "Оболонь-Арены" до фронта: Киев попрощался с Павлом Ведибидой
Павел "Оболончик" Ведибида ушел из жизни, защищая родину. В Киеве отдали дань уважения Герою.
В Киеве 30 ноября состоялось прощание с Павлом Ведибидой, известным под позывным "Оболончик". Он погиб в стрелковом бою, защищая родину. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Вечерний Киев".
Смотрите также В боях в Курской области погиб молодой воин с позывным "Смайлик"
Что известно о погибшем Павле Ведибиде
Ему было всего 34 года. Павел с 2014 года стоял на защите страны, проявляя мужество и несокрушимую силу духа. Он был не только военным, но и основателем фан-клуба футбольной команды "Оболонь", что объединял сторонников в единое сообщество.
Как прощались с Павлом "Оболончиком" Ведибидой: смотрите видео "Вечернего Киева"
Церемония прощания проходила сразу в нескольких знаковых местах столицы: на Майдане Независимости, в Михайловском Златоверхом соборе и на стадионе "Оболонь-Арена".
В центре Киева люди останавливались, а машины прекращали движение для почтения памяти погибшего Героя.
Погибшие на фронте
- Нацгвардеец Иван Демиденко погиб на фронте в результате ранения на Харьковском направлении 3 сентября; его похоронили 12 сентября. Демиденко, бывший шахтер с Луганщины, вступил в ряды ВСУ 7 апреля 2023 года, служил в 3-й бригаде "Спартан" и был награжден знаком отличия президента "За оборону Украины".
- 43-летний Григорий Сипко из Тернополя погиб в Харьковской области, он считался пропавшим без вести с 15 мая 2023 года.
- Бывший журналист Андрей Бучак, который с 2014 года воевал в рядах ВСУ, погиб на фронте возле села Водяное и стал 93-м медийщиком, который погиб в результате агрессии России.