От "Оболонь-Арены" до фронта: Киев попрощался с Павлом Ведибидой

Павел "Оболончик" Ведибида ушел из жизни, защищая родину. В Киеве отдали дань уважения Герою.

В Киеве 30 ноября состоялось прощание с Павлом Ведибидой, известным под позывным "Оболончик". Он погиб в стрелковом бою, защищая родину. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Вечерний Киев".

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Что известно о погибшем Павле Ведибиде

Ему было всего 34 года. Павел с 2014 года стоял на защите страны, проявляя мужество и несокрушимую силу духа. Он был не только военным, но и основателем фан-клуба футбольной команды "Оболонь", что объединял сторонников в единое сообщество.

Как прощались с Павлом "Оболончиком" Ведибидой: смотрите видео "Вечернего Киева"

Церемония прощания проходила сразу в нескольких знаковых местах столицы: на Майдане Независимости, в Михайловском Златоверхом соборе и на стадионе "Оболонь-Арена".

Люди отдавали дань погибшему Павлу Ведибиде / Фото "Вечерний Киев"

В центре Киева люди останавливались, а машины прекращали движение для почтения памяти погибшего Героя.

Погибшие на фронте