"Страх перестает быть основным": как пехотинцы ежедневно защищают Украину

6 мая в Украине отмечают День пехоты. Эти бойцы делают самую тяжелую и самую важную работу в нашей армии.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала "Сапер", командир механизированной роты 1-го механизированного батальона KASSTA 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, рассказал о подготовке пехотинцев к выходу, их обеспечении и возвращении.

Как работают с новобранцами?

"Сапер" рассказал, что новобранцев на позиции готовят в зависимости от задачи – или это штурмовые задачи, или оборонительные. Для этого ищут максимально похожую локацию и отрабатывают все нюансы. Такой подход, как показывает практика, дает неплохой результат.

Если речь идет о штурмовых действиях, то проводится аэроразведка укреплений противника и мест расположения. Тогда пытаемся найти лучший способ для выполнения задачи и работаем на локации, пока не будет получаться почти идеально,

– поделился военный.

Если новобранец боится или не готов к выходу, тогда ему дают возможность пообщаться и набраться опыта у тех, кто недавно вернулся с позиций.

По словам "Сапера", когда новобранец попадает на позицию, страх перестает быть основным.

Если это первый выход бойца, то есть проводник или сопровождение с дрона.

Если видим, что они подходят к врагу, то предоставляем эту информацию, оцениваем обстоятельства вокруг, даем указания, что делать, куда подходить и как отрабатывать. Ну и оказываем поддержку артиллерии, FPV-дронов, сбросами. Оказываем всю поддержку, которую можем,

– рассказал командир.

Путь пехоты до непосредственного прибытия на позицию занимает около суток. Но все зависит от погодных условий и огневого воздействия противника. Поэтому бывают случаи, когда это может занять 2 – 3 часа, так и сутки или больше.

К слову, "Сапер" рассказал, что благодаря беспилотным системам сейчас мало оккупантов доходит до украинских позиций. Если и доходит, то это небольшая группировка. Как правило, это возможно только в дождь или туман. И дойти могут не все.

"Сапер" почти постоянно находится на командно-наблюдательном пункте и контактирует с бойцами.

Коммуникация с родными возможна через командование.

Прямой разговор обеспечить мы не можем, но боец может записать голосовое через радиостанцию и мы передаем его родным. Так же родные записывают голосовые и мы передаем их на позиции,

– рассказал военный.

Что с обеспечением?

Обеспечение бойцов на позициях происходит с помощью дронов и НРК.

Тяжелые бомберы ежедневно сбрасывают посылки, если позволяют погодные условия. Если сравнивать с тем, что я слышу о других подразделениях, то у нас все очень хорошо,

– отметил "Сапер".

Напомним, в апреле Украину всколыхнул резонансный скандал с обеспечением 14 ОМБр, военные которой потеряли по 30 килограммов на позициях. После расследования Минобороны Украины подтвердило недостаточное обеспечение также в 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО.

Практикуют в пехоте даже доставку готовых блюд, но каждый день, к сожалению, этого обеспечить нельзя.

"Когда есть возможность приготовить, есть для этого все условия и человек, который может это сделать, – делаем", – отметил "Сапер".

Бойцы заказывают книги, журналы или что-то вроде тетриса.

Командир также поделился, что иногда бывают такие запросы, что он не понимает, зачем это надо. Поэтому, по его мнению, если такие вещи заказывают, то у людей все необходимое уже есть.

На позиции воинов отправляют "на легком" – с бронежилетом и рюкзаком до 10 килограммов. Остальные вещи доставляют – сигареты, воду, еду, сменные вещи.

Как пехотинцы возвращаются с нуля?

Время возвращения пехоты с позиции зависит от погоды. Если условия позволяют, то это может занять 2 – 3 часа. Если же погода не мешает работать вражеским дронам, то сутки или даже больше.

Выход происходил по маршруту, который контролирует противник. К сожалению, с этой позиции альтернативного маршрута не было. Выходили ребята около недели, если точнее – 5 дней. Но все выехали целые,

– рассказал "Сапер" о недавнем сложном возвращении.

После возвращения пехотинцы на месте отдыха моются, едят и отдыхают сутки. Затем они отправляются в батальонный хаб, где с ними, в частности, занимаются психологи, иногда массажисты.

После кто-то едет в отпуск, другие – на полигон для улучшения навыков.

Затем бойцов ждет следующий выход.

Что сейчас происходит на фронте?

Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов 7 мая сообщил, что Россия начала весенне-летнее наступление. Сейчас у оккупантов фаза не накопления ресурса, а скорее его расходования.

Также аналитики Института изучения войны в отчете за 6 мая сообщили, что враг продолжил операции на фронте. В частности, продвинулся на севере Сумщины и пытался продвинуться на север от Харькова. В то же время ВСУ контратаковали, в частности на Запорожье.

Ситуацию на Сумском направлении прокомментировал командир роты 425 отдельного батальона беспилотных систем "Глаза" с позывным "Дайвер" 24 Канала. По его словам, россияне пробуют пролезть хотя бы где-то, но терпят неудачу.

Что говорят эксперты о войне?

Ослабление военной помощи Запада отмечается уже на протяжении длительного времени. В то же время, по словам адмирала Роб Бауэр в интервью 24 Каналу, украинская армия демонстрирует чрезвычайную эффективность в отражении атак и деоккупации территорий.

Россия же просчиталась в войне из-за 3 ключевых факторов. Путин переоценил собственные силы, готовность украинцев защищать страну и то, что военные самостоятельно заняли оборону там, где враг не ожидал. Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015 – 2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014 – 2015) Валерий Чалый отметил 24 Каналу, что сейчас для России взять Киев даже сложнее, чем атаковать страны-члены НАТО.