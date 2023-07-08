Базовые учения должны начаться в августе: на каком этапе вопрос с авиацией для Украины

Путем долгих переговоров Украина убедила Соединенные Штаты разрешить передачу истребителей F-16. Однако, прежде чем Воздушные силы ВСУ получат долгожданные самолеты, украинские пилоты должны пройти обучение.

Об этом 24 Каналу рассказала нардепка, руководитель ВСК для контроля использования вооружения Александра Устинова. Она добавила, что до сих пор ни одна страна не подала запрос США на передачу самолетов. F-16.

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Растягивается во времени

Как отметила Устинова, решение об обучении украинских пилотов принято, однако пока они еще не начались.

"Насколько мне известно, базовые учения для первой серии пилотов начнутся в августе", – сказала руководительница ВСК для контроля использования вооружения.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по плану обучение наших пилотов на F-16 должно было начаться еще в июне.

Пока нет четкого понимания, где будут учиться пилоты. Бельгия предлагала свои обучающие базы, но они могут взять на тренировку малое количество пилотов. Может, придется дождаться, когда достроится база в Румынии.

"Это все растягивается во времени минимум на полгода, больше, чем мы этого ожидали", – добавила Устинова.

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Дадут ли Украине ATACMS

По мнению нардепки, вопрос передачи ATACMS тоже в ближайшее время будет решен – нам предоставят ракеты. В этом Украине очень помогли британцы, когда предоставили свои дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые мы уже используем.

Британцы – это те, кто пробивают стену недоверия. Они первые сказали, что дадут танки. После этого последовало заявление США и Германии о предоставлении ABRAMS и Leopard,

– рассказала руководитель ВСК для контроля использования вооружения.

Относительно ATACMS возникла техническая проблема. Ведь даже на территории США этих ракет не такое большое количество, поэтому сейчас американцы пытаются понять достаточное ли у них количество ракет, чтобы передать их Украине.

"Хотя даже 5 штук имели бы для нас очень важное значение", – подчеркнула Устинова.

Что известно о передаче Украине истребителей F-16