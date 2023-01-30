Составляющая огневой поддержки наступления ВСУ: сколько истребителей изменят ситуацию на поле боя
Важно, чтобы Украина и дальше получала вооружение от западных стран-партнеров. В частности, ключевым моментом остается передача авиации.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, вероятнее всего, что ВСУ получат истребители F-16.
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В чем преимущество истребителя F-16
Олег Жданов объяснил, что Запад, вероятно, решит все же передать Украине именно истребители F-16, разработанные в США.
По его мнению, это самый распространенный самолет в мире.
Для нас это был бы, на мой взгляд, наиболее выгодный вариант,
– подчеркнул он.
Военный эксперт добавил, что F-6 отличается своей многофункциональностью. Это летающая платформа, которая может выполнять три задания в воздухе.
"Может быть штурмовиком в результате имеющейся огромной боевой загрузки. Он может выполнять функции истребителя и перехватчика, работая в паре с противоракетными комплексами", – отметил он.
По словам Жданова, истребитель F-16 отлично сотрудничает с Patriot и SAMP/T. В частности, может сбивать крылатые ракеты, разведывать баллистические ракеты, обеспечивать работу ракетных комплексов по целям.
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Как западная авиация поможет Украине
Олег Жданов сосредоточил внимание, что ранее в инфопространстве говорилось, что Украине достаточно пока было бы 24 таких истребителя, то есть одну бригаду.
По его словам, наличие такого количества авиации в первое время существенно изменит правила игры.
Авиация – это больше наступательное оружие. Для того чтобы обеспечить контрнаступление Сухопутных войск, авиация идет как одна из составляющих огневой поддержки наступательного войска,
– добавил он.
По мнению военного эксперта, оружие от Запада помогает проводить ВСУ оборонные операции.
"Если такие объемы будут продолжаться, то они позволят нам формировать резервы для контрнаступления", – пояснил он.
Следовательно, авиация потребуется для обеспечения огневой поддержки этих контрнаступательных войск.
В Пентагоне ведутся дискуссии о предоставлении Украине истребителей
- В Министерстве обороны США обсуждают вопрос отправки в Украину истребителей F-16. Об этом пишет Politico, ссылаясь на собственные источники.
- Высокопоставленные должностные лица отмечают, что Украина официально еще не просила предоставить ей F-16. Вашингтон и Киев рассматривают артиллерию, бронетехнику и наземные системы ПВО как более насущные потребности.
- Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц высказался против предоставления Украине современных истребителей. По его словам, решения о военной помощи Украине принимаются так, чтобы не допустить прямого столкновения России и НАТО. В заключение он добавил, что "не допустит такой эскалации".