Украина получит самолеты F-16: как россияне пытаются самоуспокоиться из-за этого
Западные партнеры передадут Украине F-16. Об обучении украинских пилотов на этих истребителях заявил Джозеф Байден во время саммита G7. Однако российские пропагандисты увидели в этом "зраду".
Они считают, что союзники хотят избавиться F-16, чтобы получить новую технику А в выигрыше остается американский ВПК. Однако журналист-международник Алексей Бурлаков отметил, что F-16 – это современный боевой самолет, разрабатывавшийся в 1970-е годы. Но с этого времени он много раз модернизировался. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Главное – оборудование
Он объяснил, что россияне считают свой Су-35 самолетом 5-го поколения. Хотя по сути он модернизированный 4-го поколения. И F-16 по таким же параметрам, как и Су-35, тоже самолет 4-го поколения.
Российское оружие – это модернизированное советское. За 40 лет ничего нового они не создали,
– заметил журналист.
Однако главное в самолете, это не "летающее" железо, а как он оборудован. Имеются в виду современные системы, оружие и т.д.
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Можно научиться
Напомним, что такая же история была с танками, которые Украине предоставляли партнеры. В частности, когда Польша передавала нам танки Twardy. Это также модернизированный советский Т-72.
Они не выбрасывают все ненужное, а просто перевооружаются. И в результате этого Украине отдается не какая-то плохая техника,
– заметил он.
Однако, конечно, F-16 – другие самолеты, чем те, на которых работали украинские пилоты. У них другое оборудование, приборы, система управления.
"Но всему этому можно научиться украинским пилотам", – уверен Алексей Бурлаков.Обратите внимание! Президент США Джо Байден на саммите "Большой семерки" 19 мая объявил о плане обучения украинских пилотов на американских многоцелевых истребителях четвёртого поколения F-16. Он добавил, что обучение начнется в ближайшие недели.
Больше об истребителях F-16, которые получит Украина
- Советник министра обороны Юрий Сак отметил, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16. По его словам, в настоящее время страна до середины 2024 года будет использовать 24 своих истребителя F-16. А затем они будут доступны для другого назначения, в частности, для продажи.
- Также у Нидерландов есть еще 18 единиц F-16, которые они больше не используют в боевых действиях. И они могут быть переданы в другое место назначения.
- В то же время министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что тренировки украинских пилотов могут начаться в июле 2023 года.
- Он отметил, что до конца июня коалиция по поставкам F-16 Украине официально приступит к тренировкам украинских пилотов. Однако, по его словам, результаты будут не достаточно быстрыми, как того ожидают.