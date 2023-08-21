Существенно вырастет безопасность пилотов: воин ВСУ сказал, что F-16 могут изменить на поле боя

В августе 2023 года Соединенные Штаты приняли судьбоносное решение и разрешили третьим странам передавать Украине истребители F-16. По меньшей мере, наше государство получит 61 самолет.

Военнослужащий ВСУ Кирилл Яковлев рассказал 24 Каналу, что американские истребители позволят расширить класс боеприпасов, которые мы можем использовать против воздушных целей, кораблей и т.д. Отметим, что подготовка украинских пилотов будет проходить в ускоренном режиме за 6 месяцев.

Смотрите также Дания и Нидерланды не последние: Украине могут предоставить больше F-16

"Я не пилот, но недавно общался с Karaya. Он говорит, что передача самолетов позволит уменьшить количество погибших и раненых наших пилотов", – сказал военнослужащий ВСУ.

Хорошие новости

Благодаря истребителям F-16 существенно вырастет безопасность украинских пилотов. Они смогут спокойно работать с больших расстояний. К тому же в наших самолетах не нужно будет постоянно что-либо перерабатывать или доделывать. Ведь ракеты, которые нам предоставляют, рассчитаны для других самолетов.

Сейчас из наших самолетов мы стараемся, как в детстве конструктор, что-то сложить,

– отметил Яковлев.

Также у нас будет более высокая защита противовоздушной обороны. Как заметил военнослужащий ВСУ, пехота, как и другие роды войск, ждут F-16.

"Это очень хорошие новости. Я уверен, артиллеристы очень радуются кассетным боеприпасам. Пусть теперь и нашим пилотам сделают приятно и дадут самолеты. Еще есть такие хорошие самолеты Apache, я уже их жду", – добавил Яковлев.

Что известно о передаче Украине F-16: последние новости