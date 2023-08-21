Существенно вырастет безопасность пилотов: воин ВСУ сказал, что F-16 могут изменить на поле боя
В августе 2023 года Соединенные Штаты приняли судьбоносное решение и разрешили третьим странам передавать Украине истребители F-16. По меньшей мере, наше государство получит 61 самолет.
Военнослужащий ВСУ Кирилл Яковлев рассказал 24 Каналу, что американские истребители позволят расширить класс боеприпасов, которые мы можем использовать против воздушных целей, кораблей и т.д. Отметим, что подготовка украинских пилотов будет проходить в ускоренном режиме за 6 месяцев.
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"Я не пилот, но недавно общался с Karaya. Он говорит, что передача самолетов позволит уменьшить количество погибших и раненых наших пилотов", – сказал военнослужащий ВСУ.
Хорошие новости
Благодаря истребителям F-16 существенно вырастет безопасность украинских пилотов. Они смогут спокойно работать с больших расстояний. К тому же в наших самолетах не нужно будет постоянно что-либо перерабатывать или доделывать. Ведь ракеты, которые нам предоставляют, рассчитаны для других самолетов.
Сейчас из наших самолетов мы стараемся, как в детстве конструктор, что-то сложить,
– отметил Яковлев.
Также у нас будет более высокая защита противовоздушной обороны. Как заметил военнослужащий ВСУ, пехота, как и другие роды войск, ждут F-16.
"Это очень хорошие новости. Я уверен, артиллеристы очень радуются кассетным боеприпасам. Пусть теперь и нашим пилотам сделают приятно и дадут самолеты. Еще есть такие хорошие самолеты Apache, я уже их жду", – добавил Яковлев.
Что известно о передаче Украине F-16: последние новости
- 20 августа президент Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Нидерланды. Глава государства сообщил, что наше государство получит 42 самолета западного образца от Амстердама. Это произойдет после тренировки наших пилотов и инженеров.
- Почти сразу же после заявления Нидерландов о передаче нам истребителей заявила Дания. Речь идет о 19 истребителях. Первые самолеты Украина сможет получить поближе к новому году.
- Зеленский залез в кабину одного из этих истребителей на военной базе в Нидерландах. Также он поблагодарил главу нидерландского правительства и его страну. Президент поблагодарил всех, кто помогает Украине во время полномасштабного вторжения России.