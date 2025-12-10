Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что говорится о разборе их на части. С другой стороны, их можно попробовать эксплуатировать для выполнения боевых задач.

Смотрите также Судно получило критические повреждения: СБУ поразила в Черном море танкер "теневого флота" России

Выгодно ли Украине получить польские МиГ-29 при условии?

Полковник запаса ВСУ отметил, что поляки в 2022 году готовы были отдать Украине бригаду МиГ-29, но этого не произошло. Сейчас Польша имеет несколько таких самолетов, в которых в ближайшее время уже иссякнет авиационный ресурс. Технически его можно продолжить, но это трудно.

Украина же могла бы взять эти старые самолеты и разобрать на запчасти, уже не говоря о выполнении боевых задач. Однако не исключаю, что часть ресурса, которая осталась, будет осуществлять боевой вылет и создаст подушку безопасности для нашей противовоздушной обороны,

– пояснил Свитан.

Между тем в Польше задачи самолетов МиГ-29, выводимых из эксплуатации, будут выполнять самолеты F-16 и FA-50.

Заметьте! Польша заявила, что окончательное решение о передаче самолетов в обмен на технологии еще не принято. В то же время там указали, что передача самолетов станет элементом союзнической политики поддержки Украины и обеспечения безопасности восточного фланга НАТО.

Какие еще самолеты может получить Украина?