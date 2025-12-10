Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что говорится о разборе их на части. С другой стороны, их можно попробовать эксплуатировать для выполнения боевых задач.
Выгодно ли Украине получить польские МиГ-29 при условии?
Полковник запаса ВСУ отметил, что поляки в 2022 году готовы были отдать Украине бригаду МиГ-29, но этого не произошло. Сейчас Польша имеет несколько таких самолетов, в которых в ближайшее время уже иссякнет авиационный ресурс. Технически его можно продолжить, но это трудно.
Украина же могла бы взять эти старые самолеты и разобрать на запчасти, уже не говоря о выполнении боевых задач. Однако не исключаю, что часть ресурса, которая осталась, будет осуществлять боевой вылет и создаст подушку безопасности для нашей противовоздушной обороны,
– пояснил Свитан.
Между тем в Польше задачи самолетов МиГ-29, выводимых из эксплуатации, будут выполнять самолеты F-16 и FA-50.
Заметьте! Польша заявила, что окончательное решение о передаче самолетов в обмен на технологии еще не принято. В то же время там указали, что передача самолетов станет элементом союзнической политики поддержки Украины и обеспечения безопасности восточного фланга НАТО.
Какие еще самолеты может получить Украина?
В ноябре Украина и Франция подписали декларацию о сотрудничестве в сфере оборонного оборудования. Так, наша страна сможет приобрести 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года.
Также Украина и Швеция достигли соглашения о потенциальной поставке 120 – 150 истребителей Gripen. Важно, что они имеют низкую радиолокационную заметность, что затрудняет их сбивание.