Это лукавство, — военный эксперт о причинах непредоставления Украине немецких Taurus

Украина крайне нуждается в дальнобойном вооружении, в то же время канцлер Германии Олаф Шольц упорно отказывается предоставлять ракеты Taurus. Возможно, его позиция изменится после того, как правительство США примет очередной транш военной помощи в размере 61 миллиарда долларов.

Такое предположение 24 Каналу высказал военный эксперт Владислав Селезнев. Отметим, что Германия хочет "иметь контроль" над переданным Киеву вооружением.

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Отговорки Шольца

Ракеты Taurus – это совместная разработка немецко-шведских производителей. Соответственно в разных странах мира эти ракеты есть. К тому же наши шведские партнеры обещали передать Украине истребители Gripen, как только будет принято решение о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Между ракетами Taurus и их аналогами Storm Shadow и SCALP-EG есть определенные технические совместимости. Поэтому разговоры о том, что Taurus невозможно использовать и требуется длительное время для подготовки операторов, это лукавство,

– отметил Селезнев.

Наши пилоты научились с бомбардировщиков применять британские и французские ракеты. Поэтому, по мнению военного эксперта, быстро научатся использовать немецкие ракеты, как только партнеры примут соответствующее решение.

"К сожалению, до сих пор решения нет из-за неуступчивой позиции федерального канцлера Шольца", – добавил Селезнев.

На что способны Taurus

Основатель группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев сказал, что якобы дальнобойные ракеты Taurus не являются гейм-чейнжером для Украины. Мол, даже если Украина получит Taurus в бесконечном количестве, то они не переломят ход войны.

Несмотря на то, что Руслан Левиев медийное лицо и эксперт, который коммуницирует в рамках освещения российско-украинской войны, однако он не имеет соответствующего бэкграунда, чтобы делать такие выводы,

– сказал военный эксперт.

К примеру, бывший командующий войсками США в Европе, американский генерал Бен Ходжес имеет другое мнение относительно Taurus. Он уверен в том, что более трех десятков Taurus в сочетании с ракетами ATACMS и морскими дронами способны превратить в кучу металлолома сооружение Керченского моста и разрушить его до такого уровня, что россиянам понадобится немало лет, чтобы восстановить его.

"Мнению американского генерала я доверяю больше. Мы должны понимать, что компетенции определяются опытом, который приобретается, в частности, на поле боя. Безоговорочный лидер в этом вопросе Бен Ходжес", – подытожил Селезнев.

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