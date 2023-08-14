В Германии все больше сторонников предоставления Украине Taurus: почему их до сих пор не передали

Наступление Вооруженных Сил продолжается. Однако для того чтобы украинские бойцы быстрее и эффективнее освобождали оккупированные территории, Украине нужны истребители F-16 и дальнобойные ракеты, в частности Taurus.

Все заинтересованы в том, чтобы эта война скорее закончилась победой Украины. Ведь какие-либо компромиссы это будет просто временное явление. Пока диктатор Владимир Путин у власти будет оставаться экзистенциальная угроза миру. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман.

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"О дальнобойных ракетах, в отличие от истребителей F-16, я бы так не сказал, там не нужен такой большой срок для того, чтобы подготовить военных", – сказал политолог.

Примет ли Германия решение о передаче Украине дальнобойных ракет: смотрите видео

Берлин ждет решения американцев

В Германии сейчас идет широкая дискуссия вокруг дальнобойных ракет и, кстати, демократы склоняются к тому, что нужно давать эти ракеты Украине. В прессе дискутируют, что Берлин ждет решения американцев, чтобы "не лезть вперед отца в ад".

Я думаю, что заявление о дальнобойных ракетах это будет совместное решение,

– отметил Эйдман.

Конечно, западные страны ориентированы на то, чтобы эту войну быстрее завершить победой Украины и на то, чтобы в результате иметь возможность свергнуть путинский режим. Другое дело, что они по-прежнему боятся делать резкие движения. Запад боится эскалации, то есть перерастания этого конфликта в глобальную ядерную войну.

"Я думаю, что поддержка Украины будет продолжаться, западные страны будут ее увеличивать и вести дело до того, чтобы путинская Россия потерпела в этой войне поражение, а Украина соответственно победила", – добавил политолог.

Передача Украине ракет Taurus: