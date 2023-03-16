Украине дадут более 150 Leopard: полковник ВСУ оценил уровень танковой помощи
Украинская сторона ожидает мощных поставок военной техники от Запада. Число танков, которые будут иметь ВСУ, будет гораздо больше.
Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор. По его словам, мы уже можем понимать масштабы передачи техники
Смотрите также "Потерять время нельзя": США спешат дать Украине все необходимое для весеннего контрнаступления
Танков будет больше
Роман Свитан подчеркнул, что 150 единиц – именно столько в общем количестве Leopard получит Украину.
И еще передадутся сотни танков другого уровня, то есть Т-72, Т-80, Challenger, есть французские колесные танки. То есть общий спектр количества танков более трехсот,
– объяснил он.
Также военный эксперт высказал предположение, что Украине будет передана даже до пяти сотен техники, необходимых для борьбы с врагом.
"Просто нужно понимать, что в эфир не всегда говорятся какие-то основные цифры – их всегда занижают. То есть, если говорится о 150 танках, то смело можно на полтора умножать, а то и на два", – добавил он.
К тому же Свитан отметил, что сейчас понимание, кто именно готов подставить Украине плечо помощи.
Роман Свитан прокомментировал передачу Украине танков от Запада: смотрите видео
Украинские экипажи наготове
Роман Свитан рассказал, что экипажи ВСУ, которые будут использовать в бою новые танки, уже готовы.
"Я думаю, что они сразу будут заходить с экипажами и выполнять определенные боевые задачи на базе этих танков", – подчеркнул он.
По его словам, западную технику будут передавать в использование мотопехотным или танковым бригадам. Ее украинские военные будут использовать для наступательных действий в сторону Азовского побережья.
Военная помощь Украине: последние новости
- Финляндия все же рассматривает передачу Украине старых истребителей Hornet после получения современных F-35.
- Украина получит очередную партию гуманитарной помощи от общины Люксембурга – 14 бронированных автомобилей скорой помощи производства британской компании Venari.
- Кстати, в ноябре 2022 года Люксембург передал Украине БпЛА Primoco One 150 чешского производства.
- Сенаторы от обеих партий США давят на Пентагон. для отправки F-16 в Украину.
- Кроме того, правительство Дании сотрудничает с Германией и Нидерландами, чтобы передать Украине не менее 100 танков Leopard 1. Это может произойти уже в течение этой весны.