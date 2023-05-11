Собрался уничтожить Британию: у Соловьева испуг через Storm Shadow
Великобритания объявила о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Российские пропагандисты испугались и принялись угрожать ядерным оружием.
Российский пропагандист Владимир Соловьев снова принялся за старое: в эфире своей пропагандистской программы начал угрожать странам-союзникам Украины "ядерным уничтожением", сообщает 24 Канал.
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Хочет уничтожить всех союзников Украины
Истерику у пропагандиста вызвала информация о передаче Вооруженным Силам Украины крылатых авиационных ракет Storm Shadow. Эти ракеты нам предоставляет Великобритания. Они способны доставить много хлопот российским оккупантам и помочь украинскому контрнаступлению.
Соловьев, в присущей ему манере, начал горячиться и разбрасываться пустыми угрозами. В частности, он призвал отказаться от запрета на испытание ядерного оружия.
"Я считаю, что нам нужно провести это испытание, показать ядерное оружие, взорвать где-нибудь что-нибудь и нацелить наши стратегические ядерные силы на отдельные страны. В первую очередь – на Великобританию и все страны, которые помогают Украине. И поставить четкий ультиматум – вы оказываете помощь, мы стреляем", – заявил этот сумасшедший.
После этого пропагандист рассыпался на угрозы Украине, но к этим истерикам все уже привыкли.
Россияне в истерике от передачи Украине нового вооружения
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Украина получила дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow.
- Россияне начали предполагать, что может стать первой целью для новеньких ракет Storm Shadow: под удар могут попасть военные аэродромы, склады, базы логистики, а в первую очередь – боятся за Крым. Они истерят в социальных сетях и требуют ответных шагов.
- В свете приближения украинского контрнаступления, тревожные настроения накрыли других главных российских пропагандистов – Скабееву и Симоньян.