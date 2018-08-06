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Передозировка наркотиками Деми Ловато: певицу выписали из больницы

21 Читати новину українською
Деми Ловато
Деми Ловато / Instagram

Знаменитую певицу Деми Ловато, которую накануне госпитализировали после передозировки наркотиками, выписали из больницы и сразу перевели в реабилитационный центр.

25-летнюю певицу смогли выписать из больницы только после двух недель лечения после передозировки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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После выписки Деми на частном самолете отправилась в одино из ведущих реабилитационных учреждений, которое находится за пределами Калифорнии.

Пока неизвестно, сколько артистка будет находиться там. Отмечается, что реабилитация займет не менее 30 дней.

Источники, близкие к Деми Ловато, рассказали, что на прошлой неделе певица обсуждала то, как отделиться от "вредных для нее людей в жизни, когда она выйдет из реабилитации".

 

Допис, поширений Demi Lovato (@ddlovato)

Напомним, что 25 июля стало известно, что певица Деми Ловато попала в больницу из-за передозировки наркотиками. По информации инсайдеров, жизнь звезды спас антидот, который медики ввели сразу после госпитализации. Первую медицинскую помощь Деми Ловато предоставил ее телохранитель, который нашел певицу без сознания. Во время лечения артистка имела осложнения, типичные для передозировки: она страдала от высокой температуры и тошноты.

Теги: LifeStyle Лечение Музыка Наркотики
Источник: 24 Канал
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