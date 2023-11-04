Давят ли ЕС и США на Украину по поводу переговоров с Россией: Зеленский отреагировал на слухи

Владимир Зеленский удивлен распространением таких слухов, в частности, в украинском пространстве. Глава государства напомнил о своей позиции и мнении нашего общества о переговорах с Россией.

Владимир Зеленский признался, что не знает, кто и для чего публикует в медийном пространстве слухи о том, что США и ЕС якобы пытаются склонить Украину к переговорам с Россией. Об этом он сказал в субботу, 2 ноября, на пресс-конференции по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Зеленский опроверг слухи о якобы давлении на Украину со стороны США и ЕС, в том числе и на "Рамштайне", с целью заставить наше государство разговаривать со страной-агрессором в том или ином виде.

Я вам отвечу очень откровенно. Все знают, что мое отношение совпадает с отношением украинского общества. И потому никто не давит на меня сегодня,

​​​​ – подчеркнул президент Украины.

Глава государства признался, что сначала давление было. По его словам, с начала полномасштабного вторжения государства-террориста и до войны "все это было". Однако сегодня никто из лидеров США, ЕС и других партнеров не давит на Украину, "чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали". Зеленский добавил, что такого не будет.

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