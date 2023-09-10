Лулу взялся за старое: глава Бразилии хочет "помирить" Путина и Зеленского на Генассамблее ООН
Источник:CNN Brasil
Президент Бразилии цинично считает, что с войной в Украине "пора заканчивать". Он призвал посадить Зеленского за стол переговоров с Путиным, назвав для них подходящее время и место.
По мнению главы Бразилии Лулы да Силва, заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая пройдет с 19 по 25 сентября, – это лучшее место, где можно "свести" Путина и Зеленского.
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Бразилия хочет переговоров
По словам Лулу, во время очередной сессии Генассамблеи найдется время, чтобы поговорить о войне и мире.
Там есть место, где можно усадить Путина и Зеленского за стол переговоров. Все против войны,
– заявил Лула да Силва.
Президент также отметил, что Бразилия стремится выступать посредником в мирных переговорах между сторонами вооруженного конфликта.
В тоже время сам президент Зеленский неоднократно исключал возможность переговоров с Путиным. Недавно он заявил, что договариваться с лжецом – это напрасное дело. По его мнению, Путин доказал, что его слову нет цены, когда пообещав Пригожину гарантии безопасности, после убил его.
Кроме того, у Зеленского постоянно отмечают, что для начала переговоров изначально необходим вывод российских войск со всей территории Украины.
Президент Бразилии о войне в Украине: что известно
- Бразилия – одна из стран, которая после полномасштабного вторжения России в Украину не наложила санкции на страну-агрессорку. А весной 2023 года президент этой страны отметился рядом пророссийских заявлений.
- В частности, Луиз Инасио Лула да Силва призвал к миру между Россией и Украиной, который, по его мнению, можно установить, заставив Зеленского поговорить с Путиным и убедив Запад не поставлять Украине оружие. Так, президент Бразилии лично обратился к США с просьбой "не поощрять войну".
- Также Лулу предложил Зеленскому ради мира уступить "Крым".
- В Украине отреагировали на слова бразильца, пригласив его в Киев. Впрочем, тот приглашение проигнорировал.
- Однако, со временем риторика Лулу поменялась. Во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте Лула да Силва сообщил, что "вновь подтвердил позицию Бразилии по защите территориальной целостности Украины и осуждению вторжения". Хотя страна голосовала за соответствующие резолюции в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее, бразильский президент часто высказывал прокремлевские тезисы.