Против России применяют ее стратегию, – политолог о предложении переговоров РДК с губернатором
Бойцы РДК и легиона "Свобода России" обратились к губернатору Белгородщины с предложением забрать двух пленных российских военных и пообщаться. В то же время руководство России оставило его на произвол судьбы и продолжает игнорировать ситуацию.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он добавил, что в Кремле больше боятся своего народа, чем украинцев.
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Гибридная стратегия
По мнению политолога, Украина разворачивает на территории Белгородской области то, что Россия пыталась сделать в Донбассе. В то же время украинское руководство делает вид, что ничего нет и не происходит.
Против России применяют ее стратегию, которую она (Россия – 24 Канал) использовала последние 400 – 500 лет, и благодаря которой превратились в такое огромное государство,
– отметил Загородний.
У россиян настоящий шок, и они теперь не знают, что им делать. Панику не могут скрыть даже главные пропагандисты Кремля. Например, заявление Михаила Подоляка о том, что российскую границу пересекли люди, купившие оружие в военторге, вызвало настоящую истерику у Ольги Скабеевой.
Пойдет ли губернатор Белгородщины на переговоры с добровольцами: смотрите видео
Боятся своих
Основная проблема россиян и России состоит в том, что они боятся дать людям оружие, ведь российское руководство боится своего народа больше, чем украинцев.
Губернатор Белгородщины оказался в интересном положении. Теперь все губернаторы по России увидели, что такое центр, который может просто в любой момент бросить на произвол судьбы и не будет помогать.
"Иди, общайся с гражданами России, которые воюют против путинского режима. Это и есть настоящая оппозиция режиму, а не такая карточная как Навальный, Ходорковский и другие", – сказал политолог.
Что известно о рейдах Российских добровольцев на Белгородщине
- Бойцы РДК и ЛСР 1 июня начали вторую фазу своей операции в Белгородской области. Российские добровольцы намерены закрепиться на освобожденных территориях.
- Американские СМИ пишут, что Владимир Путин попытается использовать события в Белгородской области, как повод для наращивания атак в Украину. Киев неоднократно подчеркивал, что Украина не имеет отношения к событиям, происходящим на территории России.
- Аналитики ISW считают, что реакция руководства России на операцию добровольцев говорит о том, что в российском информационном пространстве сохраняется "повышенная тревога" о войне в Украине.