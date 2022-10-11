Лавров надеется, что Зеленский может передумать по поводу переговоров с Россией

Украина официально отказалась от переговоров с Россией. В частности, пока президентом страны-агрессора будет Владимир Путин. Тем временем кремлевские чиновники до сих пор надеются, что мы согласимся на абсурдные условия оккупанта.

Так, министр иностранных дел России "искренне" верит, что украинский президент якобы передумает и начнет вести с захватчиками переговоры. Такое заявление Лаврова распространяют российские СМИ.

Читайте также Россияне атаковали 4 подстанции во Львовской области, некоторые повторно – они уничтожены полностью

Очередной абсурд из уст Сергея Лаврова

Сергей Лавров уверен, что украинский президент якобы может "забыть" о своем решении. Прихвостень Путина убежден, что все, мол, зависит и от того, что прикажут делать в Вашингтоне или Лондоне.

Скажет "есть" и придумает, как это все объяснить, чтобы не терять лицо. Он вообще-то артист,

– пренебрежительно заявил кремлевский приспешник.

Пока Россией руководит Путин, переговоров не будет

СНБО принял решение о невозможности переговоров с Россией еще 30 сентября.

Секретарь Совбеза Алексей Данилов отметил, что Украина не может согласиться на переговоры с государством-террористом. 4 октября соответствующее решение утвердил Владимир Зеленский.

Согласно документу, наши власти сядут за стол переговоров только после того, как Путина отстранят от должности президента. С полным текстом указа можно ознакомиться на сайте президента Украины.

Отметим, такое решение стало реакцией на аннексию наших территорий. 30 сентября Путин цинично заявил, что Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области входят в состав России. Впрочем, Украина и мировые лидеры осудили действия диктатора. Заверили, что никогда этого не признают.

Вас может заинтересовать – Как Лавров и Орбан умоляют о переговорах Украины с Россией: смотрите видео