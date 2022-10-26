Может ли Путин склонить мир к переговорам: политолог сказал, стоит ли переживать

На международной арене фиксируются попытки снова начать дискурс о переговорах с Россией по поводу окончания войны против Украины. Такая риторика имеет свои характерные особенности и зависит от специфики стран.

На сегодняшний день нет оснований считать, что позитивный тренд по поддержке Украины на Западе как-то может измениться. Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян.

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Тренд не изменился

Эксперт отметил, что в отдельных случаях для Украины есть поводы для беспокойства по поводу попытки изменить риторику относительно возможных переговоров с Россией.

Понятно, что все это происходит не просто так. Это определенный процесс, который присутствует в разных обществах, есть определенная часть избирателей, выступающих с такими идеями. Соответственно, игнорировать полностью такие вещи не стоит, с этим нужно работать и это вызов,

– объяснил обозреватель.

По его словам, "искать предательство" в этом и готовиться к тому, что "все катастрофа и все рухнет" – точно не стоит.

"Аллярмистские настрои можно отставить в сторону, потому что во всех ключевых обществах Запада есть "презумпция поддержки" Украины: как среди избирателей 50+ лет, так и среди истеблишмента. На каждый шаг, который идет в сторону России, сразу появляется 1 шаг, может, даже 1,5 в поддержку Украины. Тренд не изменился – поддержка Украины остается", – добавил аналитик.

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"Турецкие игры"

Саакян убежден, что все заявления западных политиков о важности переговоров с Россией проходят в рамках "тактических игр".

К примеру, Турции важно сохранить возможности даром скупаться в "российском супермаркете перед закрытием". Это касается и финансовых ресурсов, и металла, и зерновых и т.д., потому что финансовые проблемы в стране достаточно серьезны,

– убежден эксперт.

По его мнению, для Анкары на сегодняшний день первоочередным является вопрос экономики, конвертируемый в электоральную поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"У Эрдогана не все хорошо с поддержкой, поэтому такие заявления делают. Они позволяют, подыграв на российском направлении, получать дополнительные бонусы. Параллельно с этим они не находят серьезного осуждения со стороны Турции, если базируются на утверждении о территориальной целостности Украины и поддержке коалиции Запада" – отметил политолог и указал, что аналогичная ситуация наблюдается во Франции".

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Баланс Макрона

По словам Саакяна, в Париже происходит ситуативное маневрирование на электоральных, экономических и политических ожиданиях.

Макрону важно показать своим избирателям, что делается все возможное, чтобы Путина не дразнить и не спровоцировать ядерный удар. Потому что часть избирателей верят, что Путин может это сделать. Соответственно, Макрон с одной стороны демонстрирует жесткость, а с другой – говорит, что Папа Римский может позвонить Путину.

– считает Саакян.

Обозреватель констатировал, что кардинального изменения позиции в отношении Украины не происходит, хотя Киеву нужно работать, прежде всего, со странами и обществами Запада, "чтобы в будущем не было проблем".

"В любой момент ситуация может пойти в другом направлении и нужно держать "руку на пульсе", чтобы вовремя отреагировать. Пока смены тренда не происходит", – резюмировал обозреватель.

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