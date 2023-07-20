Это будет роковая ошибка: Подоляк объяснил угрозу переговоров с Россией
Россия вышла из зернового соглашения и своим преступным шантажом пытается усадить Украину за стол переговоров, параллельно подтянув другие вопросы. Такая стратегия действительно существует, но ответ на нее будет фатальной ошибкой.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он объяснил возможны ли переговоры с Россией, и какой стратегии придерживается украинское государство.
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"Сегодня я не вижу никакой возможности вести какие-либо переговоры с Россией на какие-либо темы. И президент об этом неоднократно говорил. Путин является садистом по своей природе, человеком с фашистской идеологией. С ним нельзя договориться, потому что он приходит не договариваться, а отсрочить момент, когда тебя будет убивать. Это будет иметь соответствующие последствия той стратегии, которой придерживается Украина", – сказал Подоляк.
Стратегия Украины
Стратегия Украины, по словам Подоляка, – вернуться в прогнозируемый мир и дожать Россию. Имеется в виду не только освобождение украинских территорий, включая Крым, но и начало необратимых политических процессов в стране-агрессоре.
"Чтобы она перешла на другие форматы внутреннего управления. Чтобы по крайней мере на время исчезла эта авторитарная, деспотическая, фашистская вертикаль управления в России. Безусловно, это единственная возможная стратегия, при которой мир вернется к международному праву и трансформации институций", – сказал советник главы ОПУ.
Тогда будет и более жесткая реакция на позиции руководителей разных международных институтов. Таких как ООН и МАГАТЭ.
"Видимо, будут иски к этим людям. В частности, от граждан Украины, которые потеряли своих близких. Они будут важны, чтобы зафиксировать бездействие субъектов, которые должны были вмешаться во время войны в действия страны-агрессора", – добавил чиновник.
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Готовность к трансформации
Другой вопрос в этой истории – готовность к соответствующей трансформации. Украина психологически уже давно готова довести войну до справедливого финала, подчеркнул Подоляк. Впрочем, для этого нужно соответствующее обеспечение оружием и техникой.
Нам нужны инструменты. Мы не получаем в полном объеме все количество инструментов, о которых мы уже договорились. Приоритет в Украине – закрытое небо. Это означает поставку систем ПРО и ПВО. Их должно быть гораздо больше, чем есть,
– объяснил он.
Такие системы особенно важны, потому что Россия атакует не только военные объекты, но и гражданскую, и критическую инфраструктуру. Поэтому Украина нуждается в системах Patriot, SAMP/T, NASAMS и других.
"Мы имеем их? Нет. Что мы видим в это время? Видим, как эти системы используются для того, чтобы поставить их в страны, которые очень "активно" сегодня воюют с кем-то. Просто мы не видим этих войн. И эти системы там себе ставят", – отметил советник главы ОПУ.
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