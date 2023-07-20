Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу відзначив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він пояснив чи можливі перемовини з Росією і якої стратегії дотримується українська держава.

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"Сьогодні я не бачу жодної можливості вести будь-які перемовини з Росією на будь-які теми. І президент про це неодноразово казав. Путін є садистом за своєю природою, людиною з фашистською ідеологією. З нею не можна домовитися, бо вона приходить не домовлятися, а відтермінувати момент, коли тебе вбиватиме. Це матиме відповідні наслідки для тієї стратегії, якої дотримується Україна", – сказав Подоляк.

Стратегія України

Стратегія України, за словами Подоляка, – повернутися до прогнозованого світу і дотиснути Росію. Мається на увазі не лише звільнення українських територій включно з Кримом, але й початок незворотних політичних процесів у країні-агресорці.

"Щоб вона перейшла на інші формати внутрішнього управління. Щоб принаймні на певний час зникла ця авторитарна, деспотична, фашистська вертикаль управління в Росії. Безумовно, це єдина можлива стратегія, за якої світ повернеться до міжнародного права і трансформації інституцій", – сказав радник голови ОПУ.

Тоді буде й більш жорстка реакція на позиції очільників різних міжнародних інституцій. Таких як ООН та МАГАТЕ.

"Певно, будуть позови до цих людей. Зокрема, від громадян України, які втратили своїх близьких. Вони будуть важливі, щоб зафіксувати бездіяльність суб'єктів, які мали втрутитися у час війни у дії країни-агресора", – додав чиновник.

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Готовність до трансформації

Інше питання у цій історії – готовність до відповідної трансформації. Україна психологічно вже давно готова довести війну до справедливого фіналу, наголосив Подоляк. Утім, для цього треба ще й відповідне забезпечення зброєю та технікою.

Нам потрібні інструменти. Ми не отримуємо в повному обсязі всю кількість інструментів, про які вже домовилися. Пріоритет в Україні – закрите небо. Це означає постачання систем ПРО та ППО. Їх має бути набагато більше, ніж є,

– пояснив він.

Такі системи особливо важливі, бо Росія атакує не лише військові об'єкти, але й цивільну та критичну інфраструктуру. Тому Україна потребує системи Patriot, SAMP/T, NASAMS та інші.

"Ми маємо їх? Ні. Що ми бачимо в цей час? Бачимо, як ці системи використовуються для того, щоб поставити їх в країнах, які дуже "активно" сьогодні воюють з кимось. Просто ми не бачимо цих воєн. І вони ці системи там собі ставлять", – відзначив радник голови ОПУ.

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