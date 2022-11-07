В НАТО допускают переговоры России и Украины, когда ВСУ отвоюют Херсон, – La Repubblica

НАТО и США допускают мирные переговоры Украины и России, если ВСУ отвоюют Херсон. Бой за город имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение,

Украина сможет вести переговоры с позиции силы

Отмечают, что США находятся на постоянной связи по этому вопросу с Евросоюзом, а также союзниками, пропагандируя это мнение и Киеву.

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Издание пишет, что армия России находится под давлением и именно поэтому пытается разрушить энергетическую и критическую инфраструктуру Украины.

Если Херсон будет освобожден, тогда Украина может начинать вести переговоры с позиции силы, а не слабости,

– говорится в статье.

Стратегически и дипломатически важен Херсон

Кроме того, США и НАТО не случайно подтвердили направление Украине партии ракет назначения систем противовоздушной обороны – это нужно для стратегического возвращения Херсона.

Поскольку Херсон – критически важный для россиян с точки зрения выхода к морю, а также контроль за водными ресурсами, возвращение города под контроль Украины – может изменить ход войны.

В США считают победу ВСУ в Херсоне лучшее время для начала переговоров. Указывают, что переговоры не приведут сразу же к окончанию войны, однако могут продолжить действие зерновой сделки и прекратить огонь.

Обратите внимание! Администрация президента США Джо Байдена в частном формате просила украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.

Россия постоянно заявляет, что готова к переговорам и прекращению огня, однако на самом деле это не так.

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Последние новости из Херсона: как продвигается контрнаступление

Российские военные, похоже, отступают из Херсонского направления. Об этом оккупанты заявляют в перехваченных разговорах с родными.

ВСУ продолжают контрнаступление на Херсон, которое началось в конце лета. Недавно украинские воины освободили от оккупантов поселок Малая Сейдеменуха.

В самом Херсоне происходят подозрительные действия со стороны оккупационных войск – 3 ноября из здания Херсонской ОГА таинственно исчез флаг России.

В ВСУ говорят, что оккупанты пытаются создать впечатление многопланового развития событий – они и окапываются, и эвакуируются. Вероятно, Россия хочет создать иллюзию "ухода" из Херсона и заманить ВСУ.

Да, на правом берегу Днепра продолжают действовать российские элитные подразделения. Здесь россияне планируют укрепить оборону. Также оккупанты пытаются закрепляться и на левом берегу.

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