Вторая встреча делегаций России и США: когда она запланирована

Недавно состоялась первая встреча делегаций США и России в Саудовской Аравии. Западные журналисты уже пишут о том, когда они снова соберутся за столом переговоров.

Россия и США могут снова встретиться в течение следующих двух недель. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Встреча состоится в третьей стране

Вторая встреча представителей России и США запланирована на ближайшие две недели. Первый раунд переговоров между ними о войне в Украине состоялся 18 февраля. Они также были направлены на восстановление отношений и подготовку к завершению конфликта.

Встреча состоится в третий стран. По состоянию на сейчас место согласовывают. Также неизвестно, кто примет участие с российской и американской стороны.

В то же время есть "принципиальное согласие" обеих сторон провести консультации для проработки "всего блока так называемых раздражителей".

Ранее Трамп также заявлял, что новый тур переговоров состоится 25 февраля.

Ранее в Кремле заявляли, что в феврале возможна личная встреча президента Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

После первой встречи в Саудовской Аравии Дональд Трамп сделал целый ряд противоречивых заявлений относительно войны в Украине. В частности, он набросился на Владимира Зеленского с критикой.