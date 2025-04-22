Что-то знаем, – Зеленский высказался о переговорах США с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры США с Россией. Он отметил, что наше государство "что-то знает" о том, что Вашинтон разговаривает с Москвой. По его словам, Киев никого не обвиняет.

Об этом украинский лидер заявил во время брифинга, сообщает 24 Канал. Он выразил надежду, что Украина знает многое из того, что ей нужно знать.

Читайте также Я готов встретиться с Трампом в Ватикане, – Зеленский

"О чем разговаривают США с Россией – что-то знаем. Но никого не обвиняем. Надеемся, что мы знаем многое из того, что положено знать нам. Я имею в виду именно вопрос Украины", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в случае полного прекращения огня Украина будет готова к любому формату переговоров с Россией. По его словам, только после этого можно будет переходить к другим шагам по окончанию войны в Украине.