Это будет очень опасно, – политтехнолог о новом предложении Кремля по переговорам

В Стамбуле 23 июля 2025 года состоялся уже третий раунд переговоров между украинской и российской сторонами. По открытым данным, это была не слишком результативная встреча. Одна вещь, которую предложили в Кремле, даже может быть очень опасной.

Российская делегация хочет онлайн встречи в трех форматах: гуманитарном, политическом и военном. Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что именно такой идеей закончился предыдущий мирный процесс в 2022 году.

Смотрите также 50 дней лета: может ли ультиматум Трампа остановить наступление России и как это бьет по Украине

Почему предложение Кремля опасно?

Михаил Шейтельман считает, что россияне, как и всегда, будут имитировать работу над завершением войны. Представители России также говорят о необходимости организовать еще и четвертый раунд переговоров. Однако, по мнению политтехнолога, в этом нет смысла, если приспешники Кремля и дальше не будут пытаться достичь конкретных шагов по прекращению войны.

Россияне не согласились ни с одним предложением Украины по завершению войны, в частности о полноценном прекращении огня и встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Этот онлайн формат (который предложила Россия – 24 Канал) очень опасен, ведь будет создавать лишь иллюзию переговоров,

– сказал Шейтельман.

Он считает, что в Соединенных Штатах Америки понимают чего хочет Россия, поэтому оккупантов ожидает давление со стороны американского президента, ведь 50 дней, которые Дональд Трамп дал Путину для завершения войны, понемногу истекают. После того как выйдет время, США могут ввести жесткие санкции для давления на Россию.

Интересно, глава российской делегации Владимир Мединский уклонился от четкого ответа на предложение Украины о встрече Путина и Зеленского. Он заявил, что перед проведением переговоров на высшем уровне необходимо согласовать условия и темы для обсуждения. По словам Мединского, такая встреча должна быть тщательно подготовлена.