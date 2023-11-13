Угроза для Украины: почему Россия активно призывает к мирным переговорам

В последнее время в медийном пространстве все чаще раздаются призывы к переговорам между Украиной и Россией. Соответствующие сигналы подает и страна-агрессорка. Однако, конечно, делают это не в благих целях.

Россия рассматривает вариант "мирных переговоров" как выгодную для себя возможность. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский, заметив, что россияне таким образом напрочь не признают свой проигрыш.

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Чего добивается Россия

На днях президент Чехии Петер Павел сказал, что на следующий год возможны переговоры между Украиной и Россией. Из страны-агрессорки раздаются призывы к переговорам. И таких примеров за последнее время собралось немало.

Активизация России в этом контексте совсем не свидетельствует об их понимании своего поражения. Даже наоборот.

"У нас почему-то считают, что если россияне идут на переговоры, значит, что они чувствуют себя слабыми. Но вспомним, как россияне рефлексируют о Второй мировой войне и как дипломатическим путем выводили страны антигитлеровской коалиции. Для них навязывание мирных переговоров было актом насилия, который хуже ведения самой войны против Румынии, Болгарии и Финляндии", – отметил Иван Киричевский.

Дело в том, что в 1944 году русские очень грубо финскому правительству навязали мирные переговоры во время советско-финской войны (1941 – 1944). Тогда в Финляндии условия перемирия восприняли как сокрушительные. А период, начавшийся сразу после перемирия в сентябре 1944 года, часто упоминается в Финляндии как "года угрозы".

Ситуация действительно страшная. А если еще почитать, что пишут в газетах, вроде "Россия в глобальной политике", то эти, извините, сопляки, убеждены в своей победе. Они рассматривают акт мирных переговоров как акт насилия,

– подчеркнул Киричевский.

В России, возможно, чувствуют, что им нужна пауза для восстановления сил, поэтому комбинируют свои акты насилия.

В октябре 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Россией.

Иван Киричевский о призывах России к переговорам: смотрите видео

Россия призывает Украину к переговорам: что известно