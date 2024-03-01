Переговоры об окончании войны в 2022 году: WSJ рассказало, какие условия выдвигала Россия

Проект мирного договора, составленный в апреле 2022 года, освещает попытки Путина заложить мир с позиции силы. Соглашение предусматривало нейтралитет Украины, запрет на вступление в военные союзы и ограничение ее вооруженных сил.

В конце концов договоренность оказалась недостижимой целью. Количество военных преступлений России на территории Украины стали очевидными, военная ситуация для Украины улучшилась, а страны Запада активно начали оказывать военную поддержку Киеву.

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Каким Россия видела мирное соглашение

В предложенном проекте соглашения предусмотрено, что Украине будет запрещено вступать в военные союзы, такие как НАТО. Однако, будет возможность присоединения к Европейскому Союзу. Также соглашение предусматривает, что на территорию Украины не будет допускаться иностранное оружие, и размеры Вооруженных сил Украины будут ограничены до определенного уровня.

Полученный документ очень похож на договор 1990 года, который создал объединенную Германию, где войска Советского Союза оставили Восточную Германию при условии, что страна откажется от ядерного оружия и ограничит численность своей армии.

Относительно Крымского полуострова, соглашение предусматривает, что он останется под влиянием Москвы и не будет считаться нейтральным. Россия также ставила требование, чтобы русский язык получил равноправный статус с украинским в правительственных и судебных учреждениях. Согласно проекту документа, Киев не поддержал этот пункт.

Москва стремилась, чтобы количество военнослужащих Вооруженных сил Украины составляло 85 тысяч человек, 342 танка и 519 артиллерийских орудий. Также в Кремле хотели, чтобы дальность действия украинских ракет была ограничена 40 километрами.

Вопрос о дальнейшей судьбе востока Украины, который был захвачен и оккупирован Россией в 2014 году, не был включен в тексте договора. Этот вопрос оставлен на усмотрение Путина и Зеленского, которые должны были обсудить его во время личных переговоров.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также отреагировал на публикацию WSJ и осудил попытки "выдать известные капитулятивные требования России за что-то новое".

Никаких реальных возможностей договориться не было. Условия капитуляции Россия не меняла. Украина категорически никогда этих условий не принимала,

– отметил он.

Гарантии безопасности для Украины

Согласно документу, мирный договор предусматривал гарантии иностранных государств. Среди таких стран, которые взяли бы на себя обязательства защищать нейтралитет Украины в случае нарушения соглашения, были указаны США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Кроме того, Россия хотела добавить Беларусь как гаранта, а Украина – Турцию.

Предполагалось, что международные гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь.

По условиям договора, пока он действовал, страны-гаранты должны были прекратить действие международных договоров и соглашений, несовместимых с постоянным нейтралитетом Украины, включая любые обязательства по двусторонней военной помощи.

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