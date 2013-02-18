Сделка с дьяволом, о которой мечтал Путин: чего достигла Россия на переговорах с США в Эр-Рияде

Украина и европейские союзники откровенно негативно отреагировали на сепаратные переговоры Трампа и Путина, но те все равно решили это сделать. 18 февраля в Эр-Рияде завершилась встреча представителей президентов США и России, один из которых является официально осужденными преступником, а по второму есть действующий ордер на арест за совершенные военные преступления.

Переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии представители Кремля уже успели назвать "неплохими". В то же время, по их словам, пока трудно сказать, что позиции Вашингтона и Москвы сближаются.

24 Канал рассказывает, что известно об этих странных переговорах и чего вообще от них ожидать миру и Украине.

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Новая американская дипломатия

Старт сепаратным переговорам США и России дал президент Дональд Трамп, который сам позвонил Путину. Далее 15 февраля уже созвонились госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров и договорились о встрече на нейтральной территории.

Местом встречи Россия и США для начала сепаратных переговоров выбрали столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Государство-агрессора на ней представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, а также помощник Путина Юрий Ушаков.



Переговорщики США и России / Фото росСМИ

Третьим российские СМИ называли бывшего киевлянина Кирилла Дмитриева, однако его роль, похоже, заключается в налаживании связей, зато за большой стол переговоров (для взрослых) его показательно не позвали. С противоположной стороны заседали американцы Уолтц, Рубио и Уиткофф.

Обратите внимание! Биографии всех троих вы можете посмотреть в материалах 24 Канала по открытым ссылкам:



- Стив Уиткофф – https://24tv.ua/stiv-vitkoff-mark-fogel-hto-tse-govoriv-vitkoff-pro-ukrayinu_n2751315

- Майк Уолтц – https://24tv.ua/mayk-volts-biografiya-radnika-natsbezpeki-trampa-yak-planuye_n2686983

- Марко Рубио – https://24tv.ua/marko-rubio-biografiya-derzhsekretarya-trampa-ssha-shho-govoriv_n2686687

Также к ним добавляется директор ЦРУ Джон Рэтклифф и его российский визави глава СВР Сергей Нарышкин, известный как автор фразы: "Бывший гегемон в лице США постепенно деградирует".

Обе стороны наперегонки заявляют, что это только начало начала, а до настоящих переговоров еще далеко. Их должны вообще вести первые лица – Путин и Трамп, вместо этого нынешние переговорщики должны обсудить логистику и "дорожную карту" будущего саммита двух президентов.

На первый взгляд, звучит все это как в давнем методе "Услышать каждого", известном еще со времен Януковича. Так США получат информацию из первых уст и смогут оценить готовность России к переговорам.

Точно тем же, но в формате "разведка боем" американцы занимались всю прошлую неделю в Европе:

министр финансов США Скотт Бессент привез в Киев "кабальную сделку" об ограблении украинских природных ресурсов буквально ни за что;

вице-президент Джей Ди Вэнс "прощупывал" устойчивость и единство субконтинента на Мюнхенской конференции по безопасности;

другие "джей-ди-вэнсы" рассылали в европейские столицы анкеты с прямыми вопросами о готовности стран к мирному урегулированию в Украине.

Вишенкой на торте должен стать визит в Украину спецпредставителя Трампа Кита Келлога, который должен побывать на линии фронта и проверить состояние золотых куполов, за которые так переживает президент Трамп.

После этого все вернутся в Вашингтон и попытаются наконец разработать тот проклятый "мирный план Трампа", которого пока нет и близко, а есть только пафосные заявления с претензиями на Нобелевскую премию мира и потоки в СМИ о мире то ли к Пасхе, то ли к его российскому аналогу – 9 мая.

А если вдруг что-то не получится и Путин попытается обмануть (никогда же такого не было), Трамп применит "План Б" и максимально вооружит Украину всем необходимым. И вот тогда...

Сделка с дьяволом

Это тот сценарий, который нам рисует команда Трампа и говорит Лавров, но есть обоснованные подозрения, что на самом деле все не так. Потому что это все возвращает к временам холодной войны. Именно тогда в представлении Трампа Америка была великой, а президент США встречался с главным российским коммунистом, чтобы решать судьбу планеты.

О том же, кстати, мечтал и Путин: цивилизованный мир много лет держал его на карантине и даже выписал ордер на арест, но сейчас все стремительно изменилось и вот российский диктатор уже не изгнанник, а уважаемый партнер, с которым на равных должен встретиться лидер самого могущественного государства мира. Ожидается, что встреча состоится уже в конце февраля в той же Саудовской Аравии.



Российская и американская делегации во время переговоров в Эр-Рияде / Фото росСМИ

Что будет дальше? А дальше блестящий и солнцеликий лидер свободного мира, уверенный в своем всемогуществе и безнаказанности, заключит лучшую сделку в мире, которая решит все проблемы. Похоже, что именно так считает Трамп. Вместо этого у нас есть основания считать, что соглашение это будет заключено за счет Украины и вопреки ее интересам, а также интересам Европы. Ее, напомним, показательно оставили за бортом переговорного процесса и обещают, что что-то скажут от ее имени (слова Кита Келлога), а на самом деле поставят перед фактом.

Если они будут вот так выпрашивать (в оригинале "выцыганивать" – 24 Канал) какие-то лукавые идеи о замораживании конфликта, а сами по обычаю, по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?

– Лавров грубо отказывает Европе в субъектности накануне старта переговоров с США.

Тем временем в Fox News пишут, что США и Россия якобы предлагают трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Именно этого хотел Путин и сейчас, видимо, уже хищно потирает руки. Напомним, что полномасштабному вторжению в Украину 24 февраля 2022 года предшествовал российский ультиматум декабря 2021-го к странам НАТО, а на самом деле – США.



Его главным условием было не отдача на растерзание Москве Украины, а отказ от нескольких волн расширения НАТО и уход Альянса на границы 1997 года. Фактически он означал восстановление прежней зоны влияния СССР времен Сталина, включительно со всей Восточной Европой.

Сейчас же Путин и его представители постоянно говорят о "необходимости устранения первопричин конфликта" как залог переговоров, явно имея в голове именно этот маразм. И именно с этим придется иметь дело президенту Трампу, забыв о геноциде в Буче и других городах Украины, а также о свежей атаке россиян на Чернобыльскую АЭС и "случайном" полете российского "Шахеда" над американским посольством в Киеве в ночь на 17 февраля.

Россияне максимально поднимают ставки

Есть большие сомнения в реальной способности действующей администрации США к заключению адекватных соглашений как таковых. Потому что заявления телеведущего канала FOX Пита Хегсета, который играет в шоу Трампа роль министра обороны США, о том, что никакой Украины в НАТО не будет, как и американских войск на ее земле, – это живые доказательства профнепригодности таких переговорщиков.

При этом сам факт встречи президента США с изолированным от Запада военным преступником – это уже должно было быть уступкой, за которую Путин должен был бы заплатить чем-то существенным. Напомним, Трамп брал деньги за встречу с собой, даже когда был просто директором конкурса красоты, а сейчас Путин, похоже, получит ее "на халяву". Фактически люди Трампа собственноручно забрали со стола переговоров два важных козыря. И что же остается теперь – вывод американских войск в Европе и сворачивание систем ПРО?

А что дальше – вступление США в БРИКС? Похоже, единственной надеждой остается то, что президент Трамп каким-то образом узнает (так было с Китаем), что в состав этого враждебного к Америке блока вместо Испании (Трамп утверждает, что это так) входит Россия, и тогда он может изменить свое мнение о Путине. Впрочем, больше верится в то, что следующий саммит БРИКС пройдет уже в Вашингтоне.

Зато россияне максимально поднимают ставки и наваливают дикий бред, чтобы раздуть свою важность. Для этого не грех назвать черное белым. Собственно, этим и занимался Лавров за несколько часов до начала встречи с Рубио:

Территориальных уступок Украине не будет... ВСУ действуют еще хуже, чем гитлеровские убийцы, посмотрите, какие зверства они совершают. Вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах относительно того, что какие-то территории нужно уступить? Уступить как – с людьми российскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?

Напомним, это тот самый Лавров, который еще две недели назад сравнивал Трампа с Гитлером и говорил, что концепция "Америка превыше всего" и "Мир через силу" имеют тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода "Германия превыше всего". Сейчас же все обиды забыты и два главных защитника "традиционных ценностей" готовы соединиться в экстазе.

Согласитесь, это выглядит как катастрофа. Потому что твой главный союзник тебя просто "сливает", более того – перешел в режим "циничного барыги" и хочет еще и ободрать как липку. Конечно, это ему так не пройдет, потому что измена и прямые атаки на буквально всех союзников (кроме Израиля) ни к чему хорошему никогда не приводили.

Абсолютно точно тотальная потеря репутации США не поможет и в решении отношений с Китаем. Там уже, наверное, видят как захватывают Тайвань без единого выстрела. Уже полетели на дно индексы американских оборонных гигантов, предвещая избирателям Трампа миллиардные убытки. Но нам от этого легче не становится.

Что же остается Украине?

Президент Зеленский уже заявил, что не будет участвовать в сепаратных переговорах США и России, даже если его туда позовут.

Украина не будет принимать (участия в переговорах США и России – 24 Канал). Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать. Наверное, там есть двусторонний трек. И США имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы. Если честно, они и до этого об этом говорили. Только теперь стали публично говорить. Тогда это было как моветон – во время войны говорить с агрессором,

– комментарий президента Зеленского относительно сепаратных переговоров России и США.

Также Украина не будет считать принятые там решения обязательными для выполнения. Но проблема в том, что Украину туда и не планировали звать, а самое страшное, что очень похоже на то, что как США, так и Россия, уверены, что как раз "обязательные".

Похоже, Украине стоит иметь в виду вариант, когда американская помощь прекратится и искать другие варианты. То, что такая работа ведется, указывают недавние встречи с представителями Китая, а также визит президента Зеленского в Турцию. Впрочем, это резервные варианты, которые больше напоминают игру в покер. Вместо этого наш главный (и, похоже) единственный вариант – наконец пробудить Европу с проклятого летаргического сна.

В предыдущей статье мы предполагали, что Мюнхенская речь представителя Трампа наконец разбудила Европу, но нет, похоже, это был лишь первый будильник, который ни на что не повлиял, потому что сон слишком крепкий.

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24 февраля в Киев на третью годовщину вторжения прибудут лидеры ЕС. Ожидается, что будет принято совместное мощное заявление о будущих действиях. Каким оно будет – мы пока не знаем.

Чего-то не менее мощного мы ждали и от срочной встречи лидеров ЕС в Париже 18 февраля, по итогам того унижения, которое устроили Европе люди Трампа в Мюнхене. К сожалению, оправдались худшие ожидания: никаких решений там не могло быть принято по определению (не тот формат), но и единства больше не стало.

Оказалось, что президент Макрон решил не приглашать Чехию, Словению и Румынию – те справедливо обиделись. То же самое сделали страны Балтии.

Позиция премьера Соединенного Королевства об активном привлечении европейских войск не нашла поддержки, поляки и немцы ждут своих выборов, итальянцам ехать в Украину запрещает Конституция, французы хотят разместиться где-то в районе Львова и ни шагом дальше, испанцы просто испугались. А все вместе – стремятся откупиться деньгами.

А тем временем западные СМИ начинают вбрасывать "инсайды" о готовности Трампа вывести войска из стран Балтии.

Ну что ж, время есть, возможно, европейские союзники станут более решительными, когда оправдаются слова президента Зеленского и летом 2025 года Путин пригонит на штурм Сувалкского коридора обещанные 150 000 штыков.