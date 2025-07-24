"Показательный момент": в чем "сошлись" делегации Украины и России на переговорах

В Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Существенных уступок ни с одной из сторон не произошло, а встречу лидеров пока откладывают на неопределенное время.

Во время новых переговоров российская сторона не была такой эмоциональной. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, заметив, что также было меньше поучений со стороны Москвы.

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Не могли не приехать

"Делегации дольше летели в Стамбул, чем общались. Это очень показательный момент, ведь стороны очень разные. Найти хотя бы какую-то общую цель очень трудно", – подчеркнул Олег Лесной.

Однако ни Украина, ни Россия не могли не отправить своих представителей в Стамбул. В таком случае одну из сторон обвинили бы в срыве мирного процесса. Поэтому они не могут игнорировать новые раунды переговоров. Пока это единственный фактор, который объединяет обе делегации.

Главное, что удалось сделать – это гуманитарная составляющая. Также важно, что мы четко проартикулировали, что готовы встречаться на уровне лидеров государств,

– подчеркнул политолог.

Относительно меморандума, то пока он есть только со стороны Украины. Россияне выдвинули только условия капитуляции, которые нельзя рассматривать серьезно. Так Кремль пытается повторить "Минский процесс" и максимально затянуть время.

Какую идею предложила Россия?

Во время переговоров оккупанты сказали, что якобы готовы на кратковременные перемирия для того, чтобы забрать раненых и павших. Украинская делегация рассмотрит такой вариант, но стоит понимать, что это отнюдь не является настоящим прекращением огня.

Украинская делегация не подыграла российской, чтобы потом россияне не могли выйти к прессе и сказать, что якобы договорились о перемирии. Мы видим подмену понятий. Украина выступает за всеобъемлющее перемирие, Россия - за временное,

– подчеркнул Олег Лесной.

Только настоящее прекращение огня может стать началом для настоящих переговоров. Именно на этом настаивает Украина и Соединенные Штаты.

Остается надеяться, что Дональд Трамп увидел, какова реальная позиция России. Владимир Путин не готов менять свои позиции и начинать конструктивную работу.

Заметим, после завершения переговоров стало известно, что в Украину вернулись военнопленные. Всего по результатам встреч в Стамбуле удалось освободить более 1000 пленников. Работа над следующими обменами продолжается.