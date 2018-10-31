Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники

Лівий берег Києва сьогодні, 31 жовтня, зупинився в заторах – протестувальники з ночі перекрили рух автомобілям на Харківському шосе із вимогою підключити їхній житловий комплекс до електрики.

Зветься він "Мега Сіті", але має і він і другу назву: "Еліта-Центр пана Войцеховського". Назагал цей пан відомий, як забудовник-аферист, що одночасно зводив у Києві півсотні житлових комплексів, й усі вони не мали жодних дозвільних документів, будувались на незаконно отриманих ділянках землі – тобто були протизаконними.

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Войцеховського навіть арештовували, однак гуманний суд відпустив його під заставу. І аферист втік до Росії. Жертвами афер стали тисячі сімей, адже жоден з житлових комплексів так і не був добудований, більше того – шансів на це не було жодних. Адже зведені без дозвільної документації будинки неможливо було ані законно підключити до мереж, ані присвоїти будинку поштову адресу й дати мешканцям право власності.

Так вони й живуть – без документів, самовільно врізавшись в каналізацію і з електрикою, заведеною по тимчасових лініях й за ціною, як для промисловості, то за 4 гривні за кіловат. Але, знаєте, насправді із цими "жертвами афери Войцеховського" не все так просто – там щонайменше дві правди.

Перша правда – вони дійсно жертви, справді не мали доступу до інтернету, тому й не "загуглили" назву цього житлового комплексу та не побачили десятки сайтів і форумів із попередженнями, що це афера. Вони дійсно жертви, бо коли платили гроші у відділі продажів Войцеховського, чомусь не подумали попросити в менеджерів показати хоча б якісь дозвільні документи – просто віддали їм зароблені гроші й пішли чекати, коли їм зателефонують приходити забирати ключи від новенької квартири. Це лише перший варіант.

Але є й друга правда, інша версія та інша характеристика покупців квартир в афериста Войцеховського. Подейкують, що все вони знали. Знали, що це самозахоплення й самовільне будівництво, втім, розраховували, що коли будинок зрештою зведуть, й вони туди заселяться – у влади не буде іншого виходу, окрім як узаконити те будівництво й підключити їх до мереж.

Ну, а певні ризики із затягуванням строків введення в експлуатацію їх цілком влаштовували, адже Войцеховський продавав квартири удвічі дешевше від ринку. У покупців був вибір – або ж купити одну квартиру в чесного забудовника, який мав усі дозволи, або ж купити дві квартири у Войцеховського.

Відтак, цих так званих "жертв афери Войцеховського" було б правильніше називати його співучасниками. Адже, звісно, вони знали, чому квартири такі дешеві – у відділах продажу їм так і казали, що дозволів на зведення будинків немає й отримувати їх будуть заднім числом, через суд – завдяки хабарям. Відтак, інвестори чудово знали, що купують незаконне, але навіть тішилися з того, які вони розумні, що "намахали" державу, купивши квартиру за півціни у забудовника, який зводить житловий комплекс без дозволів.

І тепер, коли Войцеховський втік, а інвестори самовільно заселилися в його недобудови – тепер не через суд, бо грошей на хабар немає, а через пікетування й перекриття вулиць вимагають від влади узаконити їхні будинки. Узаконити, дати їм право власності й коштом міста під'єднати до мереж, аби вони комфортно могли жити в своїх куплених за півціни квартирах.

Звісно, вони тепер зображають жертв, прикриваються дітьми, які мерзнуть, і пояснюють, що і раді були б купити в чесного забудовника, але стільки грошей не мали. І знаєте, їхні аргументи зрозумілі й в чомусь навіть прийнятні. Але дивіться, наприклад, я не маю достатньо грошей аби купити новенький ноутбук, який вчора презентувала компанія Apple. Що ж мені тоді робити, якщо той MacBook мені все ж таки потрібен? Є два варіанти. Або далі продовжувати відкладати гроші з зарплати, кинути палити, якось іще заощаджувати й зрештою таки купити його в магазині через рік або два.

Або є ще один варіант. Піти на "Караваєві Дачі", це сумно відомий радіоринок в столиці, й купити там MacBook за половину його вартості. І така приваблива ціна на радіоринку не тому, що його торговці мають шалені знижки особисто від Тіма Кука, ні, просто там торгують краденими товарами. А знаєте, що було б іще більшим цинізмом? Це якби я з тим краденим MacBook потому вимагав собі від компанії Apple ще й гарантійне обслуговування.

До чого я веду – так само нині чинять і мешканці квартир Войцеховського. Більшість з них чудово знали, що купували, були співучасниками афери, а тепер перекрили половину Києва і вимагають комфортного життя.

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