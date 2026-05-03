Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что в России до сих пор помпезно отмечают 9 мая, поэтому неудивительно, что оттуда снова звучит идея о перемирии на этот день. Вся эта история случалась и в прошлые годы. Но сейчас Украина имеет значительно лучшие позиции.

Чего хотел добиться Путин?

По словам Рейтеровича, очевидно, что инициатива о перемирии на 9 мая обсуждались только между Россией и США без участия Украины. А представитель Кремля Дмитрий Песков начал раскручивать образ "крутого Путина, который сам будет решать, когда делать перемирие". В конце концов враг хотел публично заставить Украину делать то, что он захочет. Но Путин не учел один момент.

Песков говорит, что Путин будет все решать. Но нет. Решать будут наши дроны; наши ВСУ, СБУ, ГУР и другие структуры,

– отметил Рейтерович.

Обратите внимание! Россия проведет ежегодный пропагандистский парад 9 мая в Москве. Однако на этот раз он состоится без привлечения военной техники. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что там опасаются атак украинских дронов.

В конце концов Украина сама будет решать, что ей делать на 9 мая. Атаки по России могут прекратиться или даже усилиться. Тут уже следующий ход за Силами обороны.

Логика Путина такова: он позвонил Трампу и теперь ожидает, что Зеленский бросится выполнять их прихоти. Нет. Мы можем сыграть в другую "игру". Например, сказать, что объявляем собственное перемирие с 23:59 7 мая по 23:59 8 мая, когда в Украине День памяти. А на 9 мая никакого праздника Украина не имеет,

– отметил Рейтерович.

Почему Украине не стоит бить по параду в Москве?

Военный обозреватель Василий Пехньо убежден, что Россия продвигает перемирие на 9 мая фактически по одной причине. Им нужно показать всем вокруг, что якобы именно они диктуют условия и решают, что дальше делать. Однако Трамп им еще и в этом подыгрывает.

По его мнению, на самом деле Украине нет смысла наносить удары по параду в Москве. Здесь нужно мыслить прагматично: до Москвы долететь сложно, а потратить дальнобойные дроны лучше на другие цели, которые принесут более мощный эффект.

Нам даже лучше, если бы они провели это мероприятие. Соберут много ПВО, боясь ударов. А мы в этот момент сможем ударить по другим местам, которые обнажили россияне,

– отметил Пехньо.

Путин боится украинских дронов

При этом политтехнолог Тарас Загородний убежден, что диктатор Путин требует перемирия на 9 мая еще и из мотивов безопасности. Очевидно, что он не хочет, чтобы по Красной площади прилетел дрон во время его пропагандистского парада. Тогда это будет для него "психологическая катастрофа"

Напрямую Путин не может просить президента Зеленского не бить дронами по Москве. Поэтому диктатор попытался надавить через Дональда Трампа. Но маловероятно, что это даст какой-то результат. Все будет решать Украина.

Вряд ли Трамп будет обращаться к Украине с глупыми вопросами. Я думаю, что "сюрприз" на 9 мая таки готовится,

– отметил Загородний.

Добавим, Украине известно о попытке российской стороны организовать перемирие до 9 мая. Однако важно узнать, о чем именно идет речь: или о нескольких часах безопасности для парада в Москве, или о чем-то большем. Украина же заинтересована в долгосрочном прекращении огня.