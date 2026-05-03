Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що в Росії досі помпезно відзначають 9 травня, тому не дивно, що звідти знову лунає ідея про перемир'я на цей день. Уся ця історія траплялася і в минулі роки. Але зараз Україна має значно кращі позиції.

Чого хотів добитися Путін?

За словами Рейтеровича, очевидно, що ініціатива про перемир'я на 9 травня обговорювалися лише між Росією та США без участі України. А речник Кремля Дмитро Пєсков почав розкручувати образ "крутого Путіна, який сам вирішуватиме, коли робити перемир'я". Зрештою ворог хотів публічно змусити Україну робити те, що він захоче. Але Путін не врахував один момент.

Пєсков говорить, що Путін буде все вирішувати. Але ні. Вирішувати будуть наші дрони; наші ЗСУ, СБУ, ГУР та інші структури,

– зазначив Рейтерович.

Зверніть увагу! Росія проведе щорічний пропагандистський парад 9 травня у Москві. Однак цього разу він відбудеться без залучення військової техніки. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що там побоюються атак українських дронів.

Зрештою Україна сама буде вирішувати, що їй робити на 9 травня. Атаки по Росії можуть припинитися або навіть посилитися. Тут вже наступний хід за Силами оборони.

Логіка Путіна така: він подзвонив Трампу і тепер очікує, що Зеленський кинеться виконувати їхні забаганки. Ні. Ми можемо зіграти в іншу "гру". Наприклад, сказати, що оголошуємо власне перемир'я з 23:59 7 травня по 23:59 8 травня, коли в Україні День пам'яті. А на 9 травня ніякого свята Україна не має,

– зазначив Рейтерович.

Чому Україні не варто бити по параду в Москві?

Військовий оглядач Василь Пехньо переконаний, що Росія просуває перемир'я на 9 травня фактично з однієї причини. Їм потрібно показати усім навколо, що нібито саме вони диктують умови та вирішують, що далі робити. Однак Трамп їм ще й в цьому підігрує.

На його думку, насправді Україні немає сенсу завдавати ударів по параду в Москві. Тут потрібно мислити прагматично: до Москви долетіти складно, а витратити далекобійні дрони краще на інші цілі, які принесуть потужніший ефект.

Нам навіть краще, якби вони провели цей захід. Зберуть багато ППО, боячись ударів. А ми в цей момент зможемо вдарити по інших місцях, які оголили росіяни,

– зазначив Пехньо.

Путін боїться українських дронів

При цьому політтехнолог Тарас Загородній переконаний, що диктатор Путін вимагає перемир'я на 9 травня ще й з безпекових мотивів. Очевидно, що він не хоче, аби по Красній площі прилетів дрон під час його пропагандистського параду. Тоді це буде для нього "психологічна катастрофа"

Напряму Путін не може просити президента Зеленського не бити дронами по Москві. Тому диктатор спробував натиснути через Дональда Трампа. Але малоймовірно, що це дасть якийсь результат. Усе буде вирішувати Україна.

Навряд чи Трамп буде звертатися до України з дурними питаннями. Я думаю, що "сюрприз" на 9 травня таки готується,

– зауважив Загородній.

Додамо, Україні відомо про спробу російської сторони організувати перемир'я до 9 травня. Однак важливо дізнатися, про що саме йдеться: чи про кілька годин безпеки для параду в Москві, чи про щось більше. Україна ж зацікавлена в довгостроковому припиненні вогню.