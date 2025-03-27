Украина демонстрирует свою готовность к мирным переговорам. Как отметил 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, ранее США говорили, что мы не готовы, но теперь стало очевидным совсем другое.

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Какова цель перемирия в энергетике

Украина озвучила единственное предостережение о том, что перемирие должно быть с обеих сторон. Россия его постоянно нарушает, практически каждую ночь мы видим масштабные атаки по мирным украинским городам.

Поэтому соглашение о непредоставлении ударов по энергетике должно быть или расширено, или Украина перестанет выполнять договоренности из-за постоянных атак против гражданского населения. На такие вещи надо реагировать,

– отметил Иван Ус.

Возможно, удастся пересмотреть ограничения на удары по российской энергетике или расширить их на другие сферы. Например, атака по аэродрому "Энгельс" была чрезвычайно успешной. Вероятно, сейчас Россия не атакует нашу энергетику не потому, что не хочет, а потому, что нечем. Ведь стало известно, что в "Энгельсе" уничтожили 96 крылатых ракет.

"Интересный" пункт соглашения

Что касается Черного моря, то Украина и без Черноморской зерновой инициативы еще с декабря 2023 года возобновила возможности экспорта нашей продукции. Более того, удалось расширить номенклатуру. Теперь это не только зерновые или продовольственные товары.

По мнению Ивана Уса, главным является последний пункт декларации, которую США заключила с Украиной и Россией. Там они просто выражают уважение и подчеркивают значительную роль Мухаммеда ибн Салмана – наследного принца Саудовской Аравии.

Формально страну возглавляет король, но именно наследного принца очень хвалят в завершающем абзаце. Мне кажется, это делают с одной целью – США стремятся получить 1 триллион долларов инвестиций от Саудовской Аравии. Все остальное им не очень интересно,

– подчеркнул Иван Ус.

Со своей стороны, переговоры стали возможностью для Украины продемонстрировать готовность к миру. Вероятно, со временем мы сможем вернуться к ударам по основе российской экономики, которой является нефтеперерабатывающая отрасль.