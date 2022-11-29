Не боялись ни мин, ни ракет: жительница Мариуполя рассказала, как мародеры грабили ее магазин
Российские военные превратили Мариуполь в настоящий ад, заставив людей выживать в разрушенном городе. Во время массированных бомбардировок нашлись и те, кто наживался на горе людей.
Об этом в рамках проекта 24 канала СВОИ рассказала Елена Кузенкова – предприниматель из Мариуполя. Женщина в марте вместе с семьей уехала из оккупированного города в Киевскую область.
Узнайте больше "Мы жили как в 90-х": история переселенки об оккупации Мариуполя, потерянный бизнес и мечты
Мародеры нашли способ попадания в магазины
Елена имела в Мариуполе магазин, который простоял целый до 16 апреля. В определенный момент из-за массированных обстрелов россиян женщина уже не могла охранять магазин, ведь это было опасно для жизни.
Затем наши обитатели открыли его и вынесли все. Из Донецка приехала фура, погрузилась и уехала. С момента, когда 2 марта выключили свет, наши "доблестные" мародеры нашли способ попадания в магазины. Они не боялись ни одной мины или ракеты. Открывали все магазины, аптеки, школы. Имелось действительно ужас,
– рассказала она.
Она добавила, что люди воровали даже технику. В частности, несли и телевизор, "который никому не нужен, или диван на тачке тянут".
Вместе с тем, Елена не планирует сдаваться. Женщина рассказала, что планируете продолжать строить бизнес в Мариуполе, когда вернется домой. Она призналась, что очень сильно ожидает возвращения Мариуполя под контроль Украины.
Когда ВСУ могут деоккупировать Мариуполь
- Американский генерал Бен Ходжес после деоккупации Херсона предположил, что Украина может занять до января Мариуполь и Мелитополь. В Офисе Президента Украины заявили, что деоккупация Мариуполя за 1,5 – 2 месяца – вполне логичный сценарий.
- Также об уходе Мариуполя высказался военный эксперт Александр Мусиенко. Он отметил, что основания полагать, что освобождение Мариуполя будет осуществлено, безусловно, есть.
- Украина планирует не просто вернуть территорию Мариуполя, а отстроить уничтоженный город. В частности, украинская архитектурная фирма NOVA показала, как будет выглядит обновленная мэрия Мариуполя.
- Кроме того, восстанавливать город Украине помогут партнеры. К примеру, восстановить Драматический театр в Мариуполе, где Россия убила сотни людей, поможет Италия.
Вниманию – освободят ли ВСУ Мариуполь до января: смотрите видео