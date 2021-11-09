Перевод Саакашвили в тюремную больницу: в МИД Украины пришел посол Грузии

Накануне грузинские власти перевезли Саакашвили в тюремную больницу. Посол Грузии прокомментировал ситуацию в разговоре с представителями Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве сообщили, что 9 ноября заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий встретился с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили.

Читайте также Саакашвили при этапировании избили, – Денисова

Посол Грузии прокомментировал перевод Саакашвили

Во время разговора посол Грузии подробно проинформировал об обстоятельствах перевода Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение в Глдани. Что именно он говорил, в ведомстве не уточнили.

А Точицкий подчеркнул, что защита прав и интересов украинских граждан за рубежом является приоритетом для Украины. Заместитель министра также вспомнил ноту МИД Украины, переданную грузинскому зарубежному ведомству, и выразил надежду на ее положительное рассмотрение.

Саакашвили перевезли в тюремную больницу: что известно

Точицкий обсудил с Закарашвили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных отраслях. Собеседники обменялись мнениями относительно дальнейших совместных действий в рамках ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы.