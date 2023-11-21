К протестам присоединились словацкие перевозчики: политолог о возможности "российского следа"

Перевозчики Словакии вслед за польскими перекрыли пункты пропуска с Украиной, из-за чего на границе в сторону нашей страны ждут проезда более 300 грузовиков. Таким образом, словаки требуют от ЕС отменить "транспортный безвиз" для Украины.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко допустил в разговоре с 24 Каналом, что за акциями перевозчиков в Польше, а сейчас и в Словакии, может стоять Россия. Следующими же к акциям протеста могут присоединиться перевозчики Венгрии.

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Удар промосковских сил

Политолог напомнил, что в акциях протестов в Польше, кроме бизнес-интересов их перевозчиков, был заметен и политический след, а именно заинтересованность евроскептической партии "Конфедерация".

В Словакии накануне была проведена предупредительная забастовка, а 21 ноября началось блокирование пунктов пропуска с Украиной.

Далее анонсируются протесты в стране, власть которой известна своей пророссийской политикой, – в Венгрии.

"Из-за всех этих событий украинская экономика сегодня испытывает удар промосковских сил. Это продолжение концептуальной темы по перекрытию украинских портов и экспорту отечественной продукции на мировые рынки.То же происходит и на наших западных границах", – уверен политолог.

Политолог предположил, кто стоит за акциями перевозчиков в Польше и Словакии: смотрите видео

На чьи деньги устраиваются акции

Украине сегодня нужно делать все, чтобы расширять пограничные пункты. Соответствующее соглашение на 21 миллиардов евро 21 ноября было ратифицировано. Ранее оно было подписано ранее с Евросоюзом.

Верховная Рада приняла закон о ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом об участии в программе "Механизм "Соединение Европы". Это соглашение позволит Украине присоединиться к финансированию со стороны ЕС развитию современной транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры. Бюджет программы к 2027 году составляет почти 21 млрд евро.

Украинская власть, кроме проведения сегодня переговорного процесса, должна призвать Польшу к более активным действиям. Сегодня польская полиция не осовобождает движение на пунктах пропуска с Украиной, а фактически помогает протестующим.

В то же время Евросоюз подписал с Украиной "транспортный безвиз", пролонгированный на два года для того, чтобы во время войны Украина имела возможность поддерживать собственную экономику. Сегодня все действия, направленные на блокировку "транспортного безвиза", считает политолог, работают исключительно на Москву.

"Об этом нужно откровенно говорить нашим польским, словацким и наверняка венгерским партнерам. Если не будет противодействия этим акциям, тогда возникает вопрос, за чьи деньги они устраиваются? Очевидно, что за деньги Кремля", – подчеркнул Игорь Чаленко.

Больше о блокировке пунктов пропуска с Украиной перевозчиками

В Словакии 21 ноября началось блокирование пункта пропуска из Украины "Вишне-Немецкое". В настоящее время около 300 грузовиков выстроились в очередь в направлении Украины.

Акцию проводит Союз перевозчиков Словакии, требующий от Еврокомиссии ввести разрешения на перевозку для украинских автомобилей, ведь европейские перевозчики не могут с ними конкурировать.

Словацкие протестующие поддержали польских перевозчиков, начавших акции протеста 6 ноября. Они заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной: "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".

Перевозчики Польши требуют отмены "транспортного безвиза" для Украины и возвращения разрешений для украинских транспортных компаний.