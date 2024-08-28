Авиаэксперт сказал, какой может быть первая украинская баллистическая ракета

Украина успешно испытала первую отечественную баллистическую ракету. Вероятно, были попытки использования непосредственно на оккупированной или даже российской территории.

Официальных характеристик пока нет. Авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала попытался предположить, какой может быть первая украинская баллистическая ракета.

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На какое оружие может быть похожа первая украинская баллистическая ракета

Авиаэксперт отметил, что в Украине продолжает работать Южный машиностроительный завод в Днепре. Соответственно есть интеллектуальные способности для конструирования ракет любого класса – и баллистических, и крылатых. В свое время строили ракеты, которые подниматься в космос.

Вопрос в том, на что больше похожа и какие задачи может выполнять первая украинская баллистическая ракета. Говорится об одном вылете и одном попадании. То есть Украина создает качественное оружие, в отличие от России, которая отдает предпочтение количеству.

Думаю, что по характеристикам ракета будет похожа на те же самые американские ATACMS или что-либо другое,

– подчеркнул Храпчинский.

Следует заметить, что за короткий срок Украина смогла активно развернуть производство. Видим и реактивные дроны, и не нужно забывать о ракете "Нептун", которая могла бить только приморских целях, а сейчас – и по суше.

Вариантов эксплуатации и технических характеристик довольно широкий спектр. Результативность работы наших ракет увидим по российским аэродромам,

– предположил Анатолий Храпчинский.