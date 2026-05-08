Первую волну ВСУ сорвали, – военный назвал 3 ключевые цели России на летнее наступление

Россия перешла к весенне-летней наступательной кампании и пытается давить сразу на нескольких направлениях. После неудачи первого рывка оккупанты изменили акценты и все больше сочетают дроны, КАБы и пехотные штурмы.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала объяснил, что Силы обороны сорвали первую волну этого наступления и не дали врагу реализовать первоначальный замысел. По его словам, теперь Россия преследует несколько новых целей, которые будут определять ближайшие недели и месяцы на фронте.

Первая волна российского наступления захлебнулась

Силы обороны Украины сорвали первый большой рывок российской весенне-летней кампании и не дали врагу реализовать замысел на ключевых участках фронта.

К слову! В Кремле готовятся не к миру, а к затягиванию войны. Андрей Коваленко заявил, что Россия уже планирует боевые действия как минимум до осени и думает о продолжении войны в 2026 году. Среди вариантов, которые там рассматривают, есть и новая частичная мобилизация, потому что потери уже превышают количество контрактников и наемников, которых удается привлекать.

Враг не смог выйти на оперативное пространство в районе Покровска, на Запорожском и Купянском направлениях, а Силы обороны Украины нанесли ему ощутимые потери и сорвали темп первого рывка.

Вооруженные силы, Силы обороны Украины сорвали большую первую волну этого весеннего наступления, не дав врагу реализовать свой замысел, то есть прорваться и выйти на оперативное пространство,

– сказал Мусиенко.

Теперь Россия действует иначе. Вместо быстрого прорыва она переходит ко второй волне кампании, а ближе ко второй половине лета может попробовать и третью.

Эта кампания характеризуется тем, что противник пытается увеличивать количество дронов и КАБов, которые они применяют, и сочетать это со штурмами собственной пехоты и десантников,

– подчеркнул военнослужащий.

После срыва первой волны противник не отказался от замысла, а изменил способ действий. Сейчас его стратегия сводится к постоянному истощению украинской обороны ударами на разных направлениях, чтобы держать Силы обороны в напряжении, бить по позициям огнем и искать "щели", через которые можно проскользнуть дальше.

Первый замысел – это пробовать истощать позиции Сил обороны Украины, постоянно поддерживая в напряжении и нанося огневое поражение по разным направлениям. Второе – это сконцентрироваться на захвате Донецкой области, параллельно не уменьшая, а возможно даже увеличивая свое присутствие вглубь Запорожской, Днепропетровской областей и создание буферной зоны на Харьковщине, Сумщине,

– сказал Мусиенко.

Третьим направлением остается воздушное давление по украинскому тылу. Речь идет о попытке ослабить оборонно-промышленный и энергетический потенциал Украины дальнобойными ударами, чтобы бить не только по фронту, но и по возможности государства держать долгую войну. Украинское командование, по его словам, эти угрозы видит и уже корректирует действия, чтобы ни один из этих замыслов не сработал.

Что известно о новых планах Кремля и боях на фронте?

На Добропольском направлении Россия резко усилила давление, но без результата. Лев "Хорус" Пашко рассказал, что за последние два месяца интенсивность вражеских атак там выросла примерно в три раза. На отдельных участках на одну украинскую бригаду наступают несколько российских полков и дополнительные бригады. Несмотря на это, ситуация остается контролируемой, а само направление важно для врага из-за железной дороги, шахты и возможность давления в сторону Краматорска.

Возле Константиновки россияне давят сразу с нескольких сторон и пытаются просачиваться в город. По данным DeepState, оккупанты продвинулись возле Берестка и Иванополья. Больше всего попыток инфильтрации фиксируют в частном секторе на юго-восточных окраинах, где плотная застройка и руины затрудняют работу украинских дронов. Также враг накапливается в районе Новодмитровки и давит на юго-западные подступы к городу.

Россияне не только атакуют, но и пытаются создавать фейковую картинку успехов. 2 мая российское минобороны заявило о якобы захвате Мирополья на Сумщине, но ISW это не подтвердил. В том же отчете говорилось, что враг пробует создавать буферные зоны на Сумщине и Харьковщине, давит на Купянском и Константиновском направлениях, но не может выполнить заявленные задачи.

По отчету ISW за 29 апреля, именно украинские силы имели продвижение в Донецкой области и Запорожье. Силы обороны продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка, а также имели успехи на Покровском, Новопавловском, Александровском и Запорожском направлениях. В то же время российские атаки на Сумщине, Харьковщине, в районе Боровой и на островах в дельте Днепра не дали им нужного результата.