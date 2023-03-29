Испания усилит военный арсенал Украины шестью танками Leopard: отправят после Пасхи

Украинские военные получают все больше западного вооружения от партнеров для борьбы с оккупантами. Среди них и танки Leopard, первые из которых уже прибыли в Украину. В скором времени их парк пополнят еще 6 единиц от Испании.

Первые Leopard 2A4 от этого государства должны отправиться в Украину сразу после Пасхи. Об этом сообщили испанские СМИ со ссылкой на правительственные источники.

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Танки прошли ремонт и получают сертификацию

Эти шесть танков Leopard перед отправкой в Украину нуждались в ремонте. На заводе в Севилье они его прошли. Более того, на этой неделе танки испытывают на выполнение огневых задач на полигоне Серро-Муриано в Кордове.

Когда Leopard 2A4 получат боевую сертификацию, их перевезут сначала в Польшу по морю. Уже оттуда они будут переданы украинским войскам.

Следует отметить, что точную дату отправки вооружения на украинский фронт пока не назвали. Однако поскольку в Испании преобладает католицизм, то можно предположить, что отправятся танки на помощь ВСУ после 9 апреля. Именно 9 апреля католики празднуют Пасху.

Шесть танков – не предел

Отметим, что о передаче Украине Leopard 23 февраля заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Он тогда подчеркнул, что Испания постарается сделать так, чтобы количество танков превысило шесть единиц.

В ближайшие недели и месяцы мы увидим, сможем ли поднять эту цифру до 10,

– сказал тогда он.

По всей видимости, Испании удалось осуществить задуманное, ведь по данным местного СМИ, на завод в Севилье должны доставить еще четыре танка Leopard 2A4 для ремонта. Однако в отличие от предыдущей партии, их состояние хуже, а потому и ремонт потребует больше времени.

Военная помощь от Испании